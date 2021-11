Loạt xe “hot” được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ: Fortuner, Santa Fe, CR-V giảm sâu nhất

Mới đây, Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, tất cả những ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ.



Điều này đồng nghĩa, khách hàng sẽ tiết kiệm được khoản tiền chi phí lăn bánh, vậy đâu là những xe lắp ráp được hưởng ưu đãi cao nhất ở Việt Nam?

Mercedes-Benz GLC 300 AMG

Mercedes-Benz GLC 300 được yêu thích. Ảnh Motor1.

Là dòng xe SUV cỡ nhỏ hạng duy nhất lắp ráp trong nước, Mercedes-Benz GLC 300 AMG là mẫu xe được hưởng ưu đãi 50% LPTB với mức giảm cao nhất.

Theo đó, Mercedes-Benz GLC 300 AMG phiên bản cao cấp nhất được ưu đãi đến hơn 149 triệu đồng giúp giá lăn bánh xe chỉ còn ở mức 2,671 tỷ đồng.

Giá lăn bánh xe Mercedes-Benz GLC 300 AMG. Ảnh Q.M.

Với việc là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ duy nhất được ưu đãi 50% LPTB, Mercedes-Benz GLC vẫn là sự lựa chọn số 1 của người Việt trong phân khúc so với BMW X3, Audi Q3.

Toyota Fortuner Legender 2.8AT

Toyota Fortuner đắt nhất phân khúc.

Trong phân khúc SUV 7 chỗ bình dân, Toyota Fortuner Legender 2.8AT là chiếc xe sở hữu giá niêm yết cao nhất đến 1,426 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa phí trước bạ của dòng xe này là hơn 171 triệu đồng và còn 85 triệu đồng khi được ưu đãi 50%.

Hiện tại giá lăn bánh xe Toyota Fortuner Legender 2.8AT còn 1,534 tỷ đồng.

Toyota Fortuner giảm sâu nhờ ưu đãi. Ảnh Q.M.

Toyota Fortuner hiện nay đã không còn là lựa chọn số 1 trong phân khúc SUV 7 chỗ. Mẫu xe này dù đã cải tiến, nâng cấp nhưng do giá quá cao nên doanh số bán hàng ngày càng ảm đạm.

Hyundai Santa Fe 2.2D Cao cấp

Hyundai Santa Fe 2021 mới ra mắt Việt Nam.

Là mẫu xe được yêu thích nhất hiện nay, Hyundai Santa Fe 2021 có giá niêm yết cho bản full option là 1,340 tỷ đồng. Khi được ưu đãi 50% LPTB, người dùng sẽ tiết kiệm được 80,4 triệu đồng và giá lăn bánh xe còn 1,442 tỷ đồng tại Hà Nội.

Giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe 2021. Ảnh Q.M.

Hyundai Santa Fe 2021 mới nâng cấp ở Việt Nam là mẫu SUV 7 chỗ "hot" nhất trong phân khúc khi doanh số vô cùng ấn tượng. Xe sở hữu thiết kế thể thao hiện đại cùng khoang nội thất tiện nghi dẫn đầu phân khúc.

Kia Sorento 2.2D Signature AWD

Giá lăn bánh xe Kia Sorento giảm sâu nhờ ưu đãi 50% LPTB. Ảnh Thaco.

Đối với phiên bản cao cấp nhất Kia Sorento 2.2D Signature AWD, người dùng Việt đã tiết kiệm được 77 triệu đồng giúp giá lăn bánh xe chỉ còn 1,389 tỷ đồng tại Hà Nội khi giảm 50% phí trước bạ.

Giá lăn bánh Kia Sorento. Ảnh Q.M.

Kia Sorento All New mởi được ra mắt Việt Nam cách đây 1 năm và hiện là chiếc xe sở hữu nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Kia Sorento tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với Santa Fe, Fortuner...

Honda CR-V L

Honda CR-V lắp ráp trong nước. Ảnh Honda.

Cũng là dòng xe lắp ráp trong nước, người mua Honda CR-V L cao cấp nhất từ tháng 12/2021 sẽ tiết kiệm 67 triệu đồng. Theo đó, giá lăn bánh Honda CR-V L ở Hà Nội còn 1,207 tỷ đồng sau khi được áp dụng giảm 50% trước bạ.

Giá lăn bánh xe Honda CR-V. Ảnh Q.M.

Ở Việt Nam, Honda CR-V là dòng xe hấp dẫn trong phân khúc Crossover cạnh tranh với những đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson...

Với chính sách giảm 50% LPTB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước áp dụng đúng vào thời điểm mua sắm cuối năm, khả năng sản lượng tiêu thụ ô tô sẽ phục hồi. Thời điểm này, người dân đang có nhu cầu mua xe chơi Tết Nguyên đán sau giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.