Loạt xe mới ra mắt Việt Nam: Honda Civic 2022 gây ấn tượng nhờ giá rẻ, MG5 là "gia vị" mới

Beijing U5 Plus

Beijing U5 Plus 2022 giá rẻ tại Việt Nam. Ảnh Q.M.

Ngay tháng 1 đầu năm 2022, mẫu xe Trung Quốc Beijing U5 Plus "mở hàng" thị trường Việt khi được ra mắt cạnh tranh với những đối thủ trong phân khúc sedan hạng C. Điểm đáng chú ý của chiếc xe này đến từ mức giá rẻ hơn nhiều xe hạng B.

Theo công bố, Beijing U5 Plus 2022 được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá dao động từ 398 - 498 triệu đồng. Với mức giá trên, phiên bản cao cấp của Beijing U5 Plus rẻ hơn bản tiêu chuẩn mẫu xe hạng B như Honda City (bản L 529 triệu đồng).

Nội thất xe Beijing U5 Plus 2022. Ảnh Q.M.

Beijing U5 Plus 2022 có những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, chống trượt thân xe, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình...

"Trái tim" của Beijing U5 Plus là động cơ 1.5 lít cho công suất cực đại 113 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm kết nối hộp số sàn hoặc tự động vô cấp CVT tùy phiên bản.

MG5 2022

MG5 2022 gia nhập phân khúc hạng C. Ảnh Q.M.

Cũng gia nhập phân khúc sedan hạng C lần đầu, xe Trung Quốc MG5 2022 này sở hữu thiết kế trẻ trung lai coupe. Xe được phân phối ở Việt Nam với 2 phiên bản, mức giá dự kiến cho bản cao cấp nhất MG5 Luxury là 585 triệu đồng.

Nội thất MG5 2022 mới bán ở Việt Nam. Ảnh Q.M.

Ngoài nội/ngoại thất với thiết kế ưa nhìn, MG5 còn được đánh giá cao nhờ nhiều trang bị an toàn như cảnh báo điểm mù, camera 360 đô, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau.

Dưới nắp ca-pô, MG5 2022 sở hữu khối động cơ dung tích 1.5L cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150Nm ghép nối với hộp số vô cấp CVT.

Honda Civic 2022

Honda Civic thế hệ 11 mới ra mắt Việt Nam. Ảnh Q.M.

Tiếp tục là một mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam nữa được ra mắt thế hệ mới đó là Honda Civic. Trái với phong cách trẻ trung của đời cũ, All New Honda Civic thay đổi hoàn toàn với diện mạo lịch lãm hơn.

Bên trong khoang lái, điểm nhấn của chiếc xe này đến sự phong cách trẻ trung với màn hình 9 inch đặt nổi có kết nối Apple CarPlay không dây, điều hòa tự đồng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch...

Cả 3 phiên bản của Honda Civic đều sử dụng động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Xe dùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda Civic 2022 có nội thất đậm chất thể thao. Ảnh Q.M.

Ở thế hệ mới, Honda Civic còn sở hữu gói an toàn Honda Sensing với những công nghệ tiên tiến gồm: phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành tình thích ứng, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, camera quan sát làn đường (LaneWatch).

Giá xe Honda Civic 2022 giảm đáng kể so với trước khi bản RS có giá 870 triệu đồng, giảm 59 triệu đồng, bản G là 770 triệu đồng và Civic E giá 730 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander 2022

Mitsubishi Outlander 2022 với diện mạo mới.

Mới nhất, ở phân khúcMitsubishi Outlander 2022 vừa trình làng thị trường trong nước với bản nâng cấp nhẹ nhàng. Xe thay đổi nhẹ ở cản trước, la-zăng mới, cản sau giúp xe trở nên hiện đại hơn.

Ở trong khoang lái, Mitsubishi Outlander được cập nhật màn hình giải trí 8 inch mới hiện đại hơn. Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết, mẫu Crossover này còn có ghế ngồi bọc da cao cấp vân quả trám đầy hiện đại.

Mitsubishi Outlander 2022 có khoang nội thất cải tiến.

Mitsubishi e-Assist chính là điểm nhấn của Mitsubishi Outlander 2022 với nhiều tính năng an toàn thông minh bao gồm: cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe

Mitsubishi Outlander 2022 hiện chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ 2.0 MIVEC sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Giá xe Mitsubishi Outlander 2022 không thay đổi khi bản 2.0 CVT giá 825 triệu đồng, bản 2.0 CVT Premium giá 950 triệu đồng

Bộ đôi xe Hongqi phân phối chính hãng

Hongqi H9 cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Ảnh HongqiVN.

Lần đầu tại Việt Nam, thương hiệu xe sang Trung Quốc là Hongqi mở bán chính hãng hai dòng xe. Trong đó, sedan hạng sang cỡ trung Hongqi H9 có giá khởi điểm 1,5 tỷ và SUV điện E-HS9 giá từ 2,7 tỷ đồng.

Với Hongqi H9, người dùng có 5 phiên bản động cơ 2.0 tăng áp kèm hệ thống điện nhẹ mild-hybrid và hai bản động cơ siêu nap 3.0L. Hongqi H9 sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series.

Xe điện hạng sang Hongqi E-HS9 mới ra mắt Việt Nam. Ảnh HongqiVN.

Trong khi đó, Hongqi E-HS9 là mẫu SUV điện hạng sang cỡ lớn hướng đến việc cạnh tranh với Lexus LX570, BMW X7, Mercedes-Benz GLS. Hongqi E-HS9 dùng pin lithium-ion 99 kWh cho công suất 550 mã lực, mô-men xoắn 750 Nm.