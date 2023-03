"Lời ca dâng Bác" - Chào mừng ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông

Tối ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Lời ca dâng Bác" nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), hướng tới 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); 20 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày thành lập Công an tỉnh (2004-2024).



Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt. Tham dự chương trình có các đồng chí: Điểu K'ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, "Lời ca dâng Bác" là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Trường Bắc, NSƯT Ploong Thiết, NSƯT Hoàng Tùng, diễn viên Khuất Quỳnh Hoa, ca sĩ Hà MyO, ca sĩ Minh Hương, ca sĩ Lương Nguyệt Ánh, ca sĩ Ngọc Liên... cũng như các cán bộ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông và Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh.

Với chủ đề "Lời ca dâng Bác", chương trình gồm 3 phần với 18 tiết mục nghệ thuật đặc biệt, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, phong cảnh, con người Đắk Nông; những chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng Công an Đắk Nông trong các mặt công tác, nhất là trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Nông trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân và xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Chương trình nghệ thuật là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng với các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, đặc sắc đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Đắk Nông và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật "Lời ca dâng Bác":

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo và đông đảo khán giả xem chương trình.

Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Chương trình nghệ thuật hưởng tới chủ đề "Lời ca dâng Bác".

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.