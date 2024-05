Ông Nguyễn Tất Thiềng (sinh ngày 2/9/1957, quê quán Vũ Xá, An Đồng, Quỳnh Phụ Thái Bình), là bố đẻ của nhà báo Nguyễn Thị Thiêm, Thư ký tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, do lâm trọng bệnh đã qua đời lúc 23h ngày 14/5/2024 (tức ngày 7 tháng 4 năm Giáp Thìn) tại nơi ở, số 76 An Dương, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi.



Được tin ông Nguyễn Tất Thiềng qua đời, Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhà báo Nguyễn Thị Thiêm và gia quyến.

Theo thông tin từ gia đình, Lễ nhập quan ông Nguyễn Tất Thiềng diễn ra lúc 6h55 phút ngày 15/5/2024 (tức ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn).

Lễ viếng ông Nguyễn Tất Thiềng sẽ diễn ra từ 15h30 đến 16h30 ngày 15/5/2024 (tức ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn) tại Nhà tang lễ Bệnh viện quân y 354, số 13 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau đó di quan về Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Thành kính phân ưu!