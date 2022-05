Lợi dụng lúc người dân đi rẫy lẻn vào trộm cắp xe máy

Ngày 25/5, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Rô Nam (23 tuổi, trú tại thôn Plei Mun Măk, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13h20’ ngày 23/5, Công an huyện Phú Thiện nhận được tin báo của anh Tống Văn Bằng (53 tuổi, trú tại Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về việc bị kẻ gian lấy cắp 1 chiếc xe máy mang BKS 81D1-07071 trong quá trình đi thăm rẫy tại tỉnh lộ 666B thuộc thôn Plei Trớ, (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện).

Đối tượng trộm cắp tài sản Rô Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Phú Thiện

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với Công an 2 xã Chư A Thai và Ia Ake vào cuộc xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Rô Nam là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên và đã triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Rô Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Phú Thiện tiếp tục điều tra, làm rõ.