VNPT triển khai thí điểm học bạ số tại hơn 45 tỉnh, thành phố

Nhiều tỉnh, thành lựa chọn VNPT thí điểm

Hiện nay, hơn 30 Sở GD&ĐT gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Thuận, An Giang… đã tin tưởng lựa chọn VNPT làm đơn vị cung cấp giải pháp thí điểm. Việc triển khai Học bạ số vnEdu đã đổi mới công tác quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhiều, tỉnh thành tập trung đẩy mạnh triển khai học bạ số cấp tiểu học nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; giúp giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; giúp tăng tính minh bạch, bảo mật trong công tác quản lý và giúp các tổ chức xã hội nắm thông tin một cách khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục. Nhiều địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Ban chỉ đạo thí điểm học bạ số; ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có khả năng cung ứng dịch vụ hạ tầng để sẵn sàng thực hiện học bạ số. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai học bạ số cũng gặp một số khó khăn như phát sinh các chi phí về chữ ký số, hạ tầng thiết bị, lưu trữ và vận hành hệ thống dữ liệu học bạ số.



VNPT đã triển khai thí điểm học bạ số tại hơn 45 tỉnh, thành phố.

Là đơn vị phát triển và cung cấp phần mềm học bạ số, để hỗ trợ ngành giáo dục vượt qua những rào cản khó khăn kể trên, VNPT đã tiên phong miễn phí học bạ số và chữ ký số trong thời gian thí điểm, đồng thời tập trung nguồn lực đồng hành cùng ngành giáo dục triển khai thí điểm trên toàn quốc.

Lợi ích khi triển khai học bạ số VNPT

Phần mềm Học bạ số VNPT không chỉ đơn thuần là công cụ số hóa thông tin học tập, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Đối với các cơ quan quản lý, Học bạ số vnEdu giúp dễ dàng giám sát, quản lý và truy xuất thông tin học sinh một cách nhanh chóng, chính xác. Điểm nổi bật của học bạ số VNPT là được xây dựng trên nền tảng quản lý trường học nên thông tin quản lý tập trung, đồng bộ. Tất cả các dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đều được đồng bộ lên hệ thống của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Học bạ số là tính bảo mật. Hệ thống học bạ số vnEdu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3. Hệ thống không chỉ đảm bảo dữ liệu học bạ số không bị chỉnh sửa mà còn có khả năng giám sát, cảnh báo và phòng chống rủi ro về an toàn thông tin. Các dữ liệu học bạ, các giao dịch báo cáo và thu hồi học bạ đều được ký số, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, không bị chỉnh sửa và có lưu vết cụ thể.

Đối với các trường học, phần mềm Học bạ số giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc quản lý học bạ giấy thủ công do không phải in ấn. Các quy trình như theo dõi, báo cáo, và ký số học bạ được thực hiện trên môi trường số, giúp nâng cao tính minh bạch và thuận tiện trong việc quản lý thông tin. Giáo viên cũng được giảm bớt áp lực từ việc ghi chép, tính toán kết quả và ký tay, thay vào đó có thể nhanh chóng điều chỉnh thông tin nếu có sai sót và thực hiện ký số hàng loạt.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể dễ dàng tra cứu kết quả học tập của con em mình, tăng cường tương tác với nhà trường và giáo viên, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Trong tương lai, khi Học bạ số được tích hợp vào các thủ tục hành chính như chuyển trường, tuyển sinh, phụ huynh sẽ thấy rõ hơn những tiện ích mà học bạ số mang lại.

Việc triển khai thí điểm phần mềm Học bạ số VNPT tại hơn 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã khẳng định cam kết của VNPT trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số. VNPT tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong việc hiện đại hóa và số hóa ngành giáo dục, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền giáo dục số toàn diện và tiên tiến tại Việt Nam./.