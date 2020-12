Lời khai ban đầu của nghi phạm đâm chết 3 người tại Bình Dương

Tối 31/12, Công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), là nghi can gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương vào chiều cùng ngày tại xã An Tây, TX.Bến Cát.

Làm việc với cơ quan công an, Hùng thừa nhận chính y là kẻ đã dùng dao đâm chết 3 nạn nhân khi xảy ra ẩu đả tại quán lẩu bò 868 trên đường An Tây 047, thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Hùng, nghi can đâm chết 3 người tại Bình Dương bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, Lầy Thanh Đức (SN 1993, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Như Ý (hay còn gọi là Quỳnh Anh, SN 1998, quê Hậu Giang) vào quán quán lẩu bò 868, nằm trên đường An Tây 047, thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương để ăn uống.

Lúc này, Đức gọi điện cho Nguyễn Thanh Hùng đến quán cùng nhậu và Hùng gọi điện cho Trần Huấn Luyện (hay còn gọi là Bình, SN 1993, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đúng cùng đến quán lẩu bò 868 để nhậu.

Sau đó, Đức tiếp tục gọi điện cho thêm cho Nguyễn Nhân Hoà (còn gọi là Ba Được, SN 1984, ngụ xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Do có mâu thuẫn với Đức từ trước nên Nguyễn Nhân Hoà gọi điện thêm 7 người khác gồm: Trần Văn Lượng (SN 1996, quê An Giang), Trần Minh Quang (SN 1994, quê Cà Mau), Thái Trọng Hữu (SN 2000, quê Kiên Giang), Nguyễn Tấn Lượng (hay còn gọi là Xum, SN 1999, ngụ TX.Bến Cát tỉnh Bình Dương), Võ Văn Phi (SN 2000), Trần Văn Vẹn (sn 2000, quê An Giang) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1992, quê Kiên Giang) đi đến quán lẩu bò nói trên để đánh Đức.

Khi vừa đến quán, cả nhóm dùng gậy ba khúc, kiếm nhật lao vào quán truy sát nhóm của Đức. Đồng thời, nhóm của Hoà tiếp tục quay sang truy sát Hùng, Luyện, Đúng khiến 3 đối tượng này bỏ chạy.

Bị truy sát, Hùng quay lại lấy dao bấm thủ sẵn trong người tấn công liên tục vào nhóm của Hoà khiến Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang, Trần Văn Lượng tử vong. Bốn thanh niên khác là Nguyễn Tấn Lượng, Võ Văn Phi, Trần Huấn Luyện (tự Bình) và Nguyễn Nhân Hoà bị thương nặng đang phải điều trị tại bệnh viện.