Công an thông tin vụ ẩu đả khi ăn nhậu khiến 3 người chết ở Bình Dương

Tối 31/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày trên địa bàn xã An Tây.

Theo Công an TX.Bến Cát, vào lúc 13h30 tại quán lẩu bò 868 trên đường An Tây 047 thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương có đôi nam nữ tên Đức và Huỳnh Anh (chưa rõ lai lịch) vào bàn ngồi tâm sự.

Quán lẩu bò nơi xảy ra vụ ẩu đả làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng. Ảnh: V.D

Lúc này, bàn kế bên có các đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương), Trần Huấn Luyện (hay còn gọi là Bình, SN 1993, quê Kiên Giang) và 1 nam thanh niên chưa rõ lai lịch.

Thấy Đức và bạn gái ngồi bàn kế bên, Bình qua bàn mời bia, sau đó Hùng gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hoà (còn gọi là Ba Được, SN 1984, ngụ xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đến nhậu cùng.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường vụ án mạng. Ảnh: V.D

Khi đến, Được rủ thêm Trần Văn Lượng (SN 1996, quê An Giang), Trần Minh Quang (SN 1994, quê Cà Mau) và Thái Trọng Hữu (SN 2000, quê Kiên Giang) cùng đến nhậu.

Khi nhóm Được bước vào quán thì bị Bình cầm gậy ba khúc đánh vào người Được. Bị đánh, nhóm của Được gồm Lượng, Quang, Hữu, Xum lao vào đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Hùng dùng dao bấm thủ sẵn trong người tấn công vào nhóm của Được làm nhóm của Được bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang, Trần Văn Lượng tử vong. 4 thanh niên khác là Nguyễn Tấn Lượng (SN 1999, quê TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Võ Văn Phi (SN 2000), Trần Huấn Luyện (tự Bình) và Nguyễn Văn Hoà bị thương nặng đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát đã tập trung lực lượng truy bắt được Nguyễn Thanh Hùng.

Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ án mạng.