Tại cơ quan Công an quận 7, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) khai đã sát hại chị N ở Trà Vinh rồi chở lên TP.HCM đầu thú.

Cụ thể, chiều 18/9, Lộc lái ô tô 7 chỗ từ quận 7 (TP.HCM) xuống tỉnh Trà Vinh để gặp người tình là N. Lúc gặp nhau trong ô tô, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Lộc đã dùng dao sát hại chị N rồi lái xe lên TP.HCM và đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú.

Phương tiện đối tượng Đỗ Tấn Lộc điều khiển chở thi thể nạn nhân đến Công an quận 7, TP.HCM đầu thú. Ảnh: A.X

Lộc khai đã có gia đình và cho rằng người tình yêu cầu mình ly hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Khi đến trụ sở công an sáng sớm 19/9, Lộc cho biết đã giết người và thi thể còn trong xe đang để bên ngoài cổng trụ sở công an.

Lộc sau đó nhanh chóng được công an giữ lại. Đồng thời, Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ.

