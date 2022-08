Bắt khẩn cấp 3 nghi can vụ sử dụng hung khí đâm chém người nhiều nhát

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Duy (SN 2004, trú tại khu phố E, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết), Trần Thanh Tiến (SN 2003, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Trần Đình Cương (SN 2003, trú tại khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).



3 nghi can vụ sử dụng hung khí đâm chém người nhiều nhát bị Công an TP..Phan Thiết bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 24/8, Công an phường Xuân An, TP.Phan Thiết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về 1 thanh niên bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chém gây thương tích trên đường 19/4 nên cử lực lượng xuống hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an TP.Phan Thiết.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thái Tr. (SN 2006, trú khu phố 5, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết), bị các đối tượng dùng hung khí đâm chém gây ra 9 vết thương trên người.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi của các đối tượng rất manh động, liên quan đến nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn…, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, quyết liệt truy xét, bắt giữ các đối tượng đưa về đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh các đối tượng mang theo hung khí được camera của người dân ghi lại. Ảnh: BTO

Trong ngày 24/8, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết đã xác định được và truy bắt khẩn cấp 3 đối tượng và những người liên quan (tổng cộng 19 đối tượng).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Trước ngày 23/8, nhóm Nguyễn Thanh Tài (SN 2003, trú tại thị trấn Phú Long) có xuống TP.Phan Thiết chơi thì bị nhóm đối tượng Kiệt nhỏ (cùng nhóm Nguyễn Thái Tr.) đánh gây thương tích.

Thông qua mạng xã hội, nhóm của Nguyễn Thanh Tài và nhóm của Kiệt nhỏ thách và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Nguyễn Hội – Trường Chinh, TP.Phan Thiết.

Hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 50 đối tượng đã mang theo nhiều mã tấu, kiếm, dao phóng lợn, ba chĩa, thanh sắt nhọn, bom xăng đến điểm hẹn.

Số hung khí các đối tượng mang theo bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 23 giờ 30 phút tối 23/8, nhóm của Kiệt nhỏ và Nguyễn Thái Tr. mang hung khí chở nhau ra điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Nguyễn Thanh Tài nên cả nhóm kéo nhau lên thị trấn Phú Long tìm nhóm đối tượng.

Khi đến trước Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận thì nhóm đối tượng của Nguyễn Thanh Tài mang theo hung khí chạy tới lao vào tấn công. Hậu quả Nguyễn Thái Tr. bị đâm chém nhiều nhát như trên. Riêng Kiệt nhỏ và những người đi cùng đã bỏ chạy.