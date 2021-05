Lời khai của 2 "ma men" chuyên vờ hỏi mua rồi cướp... bia

Ngày 24/5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ với Đào Xuân Trường (SN 1973) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Hai "ma men" lúc bị bắt.

Tại cơ quan công an, cả 2 "ma men" khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do cả hai không có tiền lại thèm nhậu nên đã rủ nhau đi cướp bia về ăn nhậu. Hai đối tượng sử dụng xe máy hiệu Air Blade mang BKS: 59M1-796.43 của Trường để đến các tiệm tạp hóa do phụ nữ bán hàng. Sau đó, Trường vào vờ hỏi và lấy bia bê ra ngoài xe rồi Hùng nổ máy tẩu thoát.

Cả hai khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp bia bằng thủ đoạn nói trên. Mới đây nhất, vào chiều 12/5, cả hai đi xe máy tới cửa hàng chị Hải (SN 1969) ở đường 339, phường Phước Long B rồi vờ mua 2 thùng bia Heineken với giá 800 ngàn đồng.

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận.

Một đối tượng xuống xe bê thùng bia lên xe đồng bọn rồi bỏ chạy. Chị Hải vội chạy ra hô hoán nhưng cả hai đã tẩu thoát. Vài tiếng sau, 2 đối tượng lại tiếp tục đi tới cửa hàng của anh Thái (SN 1995) ở đường Tây Hoà, phường Phước Long A để vờ mua bia. Lúc này, vợ anh Thái đang coi tiệm thì vị khách ngồi sau xe đi vào hỏi rồi bê 2 thùng bia Heineken đi ra xe.

Sau đó, vị khách đi vào trong tiếp tục bê 2 thùng bia Tiger bỏ lên xe rồi tăng ga bỏ chạy. Vợ anh Thái chạy ra hô hoán thì đối tượng ném lại 2 thùng bia Tiger xuống đường.

Hồ sơ của công an xác định Trường mang 4 tiền án các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Công an tình nghi cả 2 "ma men" này gây ra nhiều vụ án tương tự khác nên đang điều tra mở rộng vụ án.