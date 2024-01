Lời khai của kẻ cướp tài sản, đâm nữ chủ quán ăn 20 nhát dao ở Long An

Huỳnh Minh Trí, (31 tuổi, trú khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Đối tượng khai nhận hành vi cướp tài sản, dùng dao đâm nhiều nhát vào nữ chủ quán Lưu Luyến. Ảnh: T.L

Sáng 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thông tin: 15h20 ngày 25/1, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc bà N.T.P (47 tuổi), chủ quán ăn uống Lưu Luyến 2 tại khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh bị một đối tượng lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát.

Quán ăn Lưu Luyến 2 ở thị trấn Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An cướp tài sản, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nữ chủ quán tử vong. Ảnh: Thiên Long

Sau đó, đối tượng đã cướp một xe máy của nạn nhân, bên trong cốp xe có chứa nhiều vòng vàng cùng một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Công an huyện Tân Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng.

Xác định nghi phạm đang chạy về địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên Công an Long An đã liên hệ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đến 17h10 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm tại địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và thu giữ tang vật. Sau đó, nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Tân Thạnh để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Huỳnh Minh Trí (31 tuổi), trú khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Đối tượng khai nhận hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào nữ chủ quán Lưu Luyến.

Cụ thể, khoảng 6h sáng ngày 25/1, Trí đã xin đi nhờ xe container từ thị xã Kiến Tường lên thị trấn Tân Thạnh. Sau khi xuống xe, Trí đi bộ vào quán Lưu Luyến 2 mua nước uống và nằm ngủ.

Đến 15h10 phút cùng ngày khi tỉnh dậy, Trí liền xin tiền nữ chủ quán Lưu Luyến nhưng không được đáp ứng nên đã rút dao bấm trong túi quần chỉ vào mặt chủ quán đe dọa. Khi bị từ chối cho tiền, Trí đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào nữ chủ quán và cướp xe tẩu thoát.

Theo xác định của cơ quan chức năng, bà P. bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, có tổng cộng 20 vết thương ở khắp người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh điều tra làm rõ.