Một nhóm hơn 20 người dùng máy móc phá vườn cây của người dân ở Long An

Hình ảnh trong khu đất của ông Trường sau khi bị nhóm lạ mặt đập phá ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 25/1, ông Nguyễn Viết Trường, ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết: Ông đã gửi đơn trình báo lên Cơ quan CSĐT Công an xã Mỹ Hạnh Nam, Công an Đồn Khu Công nghiệp Xuyên Á, Hải Sơn cũng như Công an Huyện Đức Hòa về việc bị một nhóm hơn 20 người đập phá trong khu đất nhà mình gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Vụ việc xảy ra trong sáng nay (25/1).

Hình ảnh nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện ở khu đất ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của ông Trường. Ảnh: Cắt clip

Hình ảnh ghi lại nhóm đối tượng lạ mặt xông vào khu đất của ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của ông Trường đập phá. Clip: CMR

Cụ thể, theo ông Trường, những đối tượng này dùng các thiết bị như búa, máy cắt, hàn… tháo dỡ bờ rào đồng thời dỡ hàng cây kiểng của ông.

Công an Đồn Khu Công nghiệp Xuyên Á, Hải Sơn (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã đến hiện trường ghi nhận sự việc. Ảnh: Chinh Hoàng

"Việc làm này khiến tôi rất bức xúc. Trước đó vào ngày 18/1 cũng có một số đối tượng lạ đến khu đất của tôi có hành vi đe dọa đập phá. Hiện tôi đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an huyện Đức Hòa", ông Trường nói.

Chiều 25/1, Công an Đồn Khu Công nghiệp Xuyên Á, Hải Sơn (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã đến ghi nhận sự việc.

Theo Công an Đồn Khu Công nghiệp Xuyên Á, Hải Sơn (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), đơn vị này sẽ báo cáo sự việc Công an huyện Đức Hòa.