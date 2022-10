Liên quan tới vụ việc người phụ nữ tại thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) leo lên xe ô tô, đạp vỡ kính xe, cắn đứt tai cô gái ngồi trong xe, công an thị trấn Nông Cống cho biết, người phụ nữ tên H (SN 1992, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã tới trình diện công an.



Tại cơ quan công an, H khai hai vợ chồng H đang có mâu thuẫn tình cảm với nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc là chiều 22/10, khi H đang đi siêu thị thì bắt gặp chồng H chở theo một cô gái ngồi trong xe ô tô.

Cảnh người phụ nữ đạp vỡ kính xe, xông vào cắn đứt tai cô gái ngồi trong xe. Ảnh cắt từ clip.

H đã nổi cơn ghen, leo lên xe ô tô dùng chân đạp liên tiếp vỡ kính xe rồi tiếp tục mở cửa xe, túm tóc cô gái ngồi trong xe và cắn đứt một phần tai.

"Hiện công an thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển công an huyện Nông Cống để tiếp tục điều tra, làm rõ" - đại diện lãnh đạo Công an thị trấn Nông Cống cho biết.

Cô gái ngồi trong xe ô tô ngay lập tức được đưa xuống Bệnh viện Hợp Lực sơ cứu sau đó phải chuyển ra Hà Nội điều trị.