Lời khai đối tượng manh động cầm gạch tấn công CSGT

Tối 20/5, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho Zing biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghị (39 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội 7 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội gồm đại úy Bùi Duy Ngọc và thượng úy Vũ Đình Thanh làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến.

Lúc này, cảnh sát phát hiện xe máy do Nguyễn Văn Nghị điều khiển vượt đèn đỏ từ hướng Phạm Hùng - Nguyễn Xiển. Thời điểm trên, ngoài tài xế, chiếc xe còn có một phụ nữ ngồi ghế sau.

Cảnh sát cùng người dân khống chế nghi can. Nguồn: Zing

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nam tài xế không chấp hành mà lao lên vỉa hè. Sau đó, người này liên tục to tiếng, văng tục với thượng úy Vũ Đình Thanh.

Khi thấy đại úy Ngọc sang hỗ trợ đồng đội, tài xế cầm gạch ven đường lao vào định hành hung 2 CSGT.

Đúng lúc này, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận Thanh Xuân đi qua khu vực đã cùng người dân khống chế, đưa nghi can về trụ sở Công an phường Nhân Chính.

Đối tượng Nghị tại cơ quan công an. Nguồn: Lao Động

Nghị khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Công an phường Nhân Chính đã kiểm tra và xác định đối tượng này dương tính với ma túy.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.