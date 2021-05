Lời tiên tri “cực chuẩn như sấm truyền” trong tháng 5 cho 12 cung Hoàng Đạo

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi trong tháng 5 hứa hẹn đem đến cho Bạch Dương vô vàn may mắn, đặc biệt là vấn đề tài lộc, tiền nong và công việc. Chính nhờ sự siêng năng cùng với một chút may mắn sẽ giúp cho túi tiền của bạn nhanh chóng căng đầy tiêu hoài cũng không lo cạn. Trong thời gian này, Bạch Dương hãy nghĩ thật kĩ để đưa ra những quyết định đúng đắn và hành động dứt khoát, nhất là những vấn đề liên quan đến công việc, bởi rất có nhiều khả năng bạn sẽ được cấp trên ưu ái cất nhắc lên chức vị mới.

Kim Ngưu (20/4 – 21/5)

Trong tháng 5 này Kim Ngưu không được may mắn như những cung hoàng đạo khác. Nếu như bất cẩn, một vài trục trặc sẽ có thể xảy ra khiến cho công việc của Kim Ngưu bị đình trệ và đối mặt với việc bị chỉ trích. Đặc biệt, trong công việc đang trên đà chuyển đổi yêu cầu Kim Ngưu phải chạy hết tốc lực để có thể bắt kịp tiến độ của công việc. Trong tháng 5 này Kim Ngưu vừa giải quyết các rắc rối từ trên trời rơi xuống vừa chạy đua với công việc, có thể thấy rằng tháng 5 khá chật vật với bạn.

Song Tử (22/5 – 21/6)

Trong tháng 5 này có một vài thách thức đặt ra với Song Tử trong cuộc sống lẫn công việc yêu cầu Song Tử phải thu hết mọi bản lĩnh để xử lý những khó khăn trước mắt. Trong thời gian này Song Tử sẽ có cơ hội được thăng tiến hay gặt hái nhiều thành công hơn sẽ đến với bạn khi bạn vượt qua những khó khăn này. Trong cuộc sống Song Tử đừng vội bỏ cuộc mà hãy kiên trì nhé vì dự đoán rằng tháng này, thần tình yêu sẽ mang đến may mắn cho Song Tử đấy.

Cự Giải (22/6 – 26/7)

Tử vi trong tháng 5 dương Cự Giải sẽ gặt hái được những may mắn trong công việc mà còn may mắn trong cả chuyện tiền nong. Trong thời gian này, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào những cơ hội trong công việc và gặt hái thêm nhiều thành công, đặc biệt, để đền đáp lại bao ngày tháng chăm chỉ làm việc, Cự Giải có khả năng cao sẽ nhận được những khoản tiền thưởng viên mãn. Do chuyện tiền nong cũng diễn ra khá suôn sẻ trong tháng này, bạn sẽ kiếm được số tiền kha khá từ công việc hiện tại cuộc sống viên mãn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Trong tháng 5 dương cung Sư Tử nên giảm bớt cái tôi của mình và bắt đầu học hỏi đồng nghiệp hoặc cấp trên nhiều hơn để cải thiện công việc cũng như thu nhặt kinh nghiệm cho mình. Trong thời gian này có thể điều này sẽ khiến bạn khó chịu nhưng hãy bỏ qua và làm như lời khuyên, bởi vì kinh nghiệm chính là chìa khóa duy nhất cho sự thăng tiến của bạn đấy. Tuy nhiên, Sư Tử nên chi tiêu tiết kiệm kẻo rơi vào tình trạng vung tay quá trán.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Trong tháng 5 dương này cung Xử Nữ có vô số cơ hội thuận lợi để bắt đầu một công việc mới hoặc thực hiện một kế hoạch mới. Trong thời gian này, do có nguồn năng lượng dồi dào và may mắn giúp cho bạn tiến triển kế hoạch một cách êm xuôi. Tuy nhiên, một phần của sự thành công lại nằm trong khả năng tính toán và cách xử lí tình huống của Xử Nữ, do đó, để cho công việc diễn ra một cách hoàn hảo nhất, bạn cần vận dụng tối đa những yếu tố này để tạo dựng cơ hội phát triển cho mình.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi trong tháng 5 này là một tháng không may mắn với cung Thiên Bình cũng nên chú ý đến việc tiêu xài của bản thân, những kế hoạch hữu dụng về tài chính nên được áp dụng.

Trong thời gian tiệc tùng nên nhường chỗ cho những hoạt động xã hội. Trong tháng này, ngoài tập trung vào công việc, bạn nên tham gia những chuyến công tác xã hội nhiều hơn, không những mở rộng được mối quan hệ, tích lũy kinh nghiệm, Thiên Bình còn có thể có được cơ hội gặp mặt nửa kia của mình nữa đấy.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Trong tháng mới này mọi dự định của cung Bọ Cạp đều không được như ý. Chính vì vậy, thay vì mải rong ruổi bên ngoài với những cuộc chơi hay liên tục vùi đầu vào công việc, có vẻ như Bọ Cạp cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Trong thời gian này, cung Bọ Cạp nên tập trung vào công việc của mình để có nhiều thăng tiến hơn.

Nhân Mã (21/11 – 21/12)

Tháng 5 là thời điểm thích hợp để Nhân Mã phô bày những khả năng của mình với đồng nghiệp cũng như cấp trên và dùng những khả năng, kỹ năng đó để vượt qua những rắc rối thử thách trong công việc của tháng này. Trong thời gian này, với sức sáng tạo dồi dào của mình, bạn đang dần ghi điểm với cấp trên và "tay không" rước về cho mình vô số những dự án, hợp đồng béo bở. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng dự báo rằng Nhân Mã có thể vướng vào một số rắc rối với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Ngay từ lúc này, bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trong tháng 5 này Ma Kết sẽ có vô số cơ hội để giành lấy cho mình một công việc mới ổn định và phù hợp với khả năng của mình hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định rằng mình có thực sự muốn làm công việc đó hay không. Nếu tính toán không kĩ, tài chính trong tháng cũng là điều đáng lo ngại, những thâm hụt chi tiêu và rắc rối còn vướng lại từ tháng trước vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bảo Bình (21/1 – 18/2)

Tháng 5 dự báo cung Bảo Bình đang dần trở nên tự lập hơn trong công việc cũng như tài chính. Bạn sẽ tự mình đưa ra những quyết định quan trọng và hơn hết là có thể điều hành một kế hoạch lớn mà không cần sự giúp đỡ của ai. Đây chính là sự thay đổi ngoạn mục của Bảo Bình, bạn dường như đã trưởng thành rồi đấy.

Trong tháng này chuyện tình duyên của Bảo Bình trong tháng 5 không mấy suôn sẻ. Những xích mích thường xuyên xảy ra cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cho mối tình này đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nếu Bảo Bình vẫn còn tiếc nuối và muốn níu giữ thì có lẽ một cuộc hẹn, một cuộc nói chuyện rõ ràng sẽ là "phương án" tốt nhất.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi tháng 5 này cho biết cung Song Ngư luôn biết cách cân bằng công việc một cách hợp lí nhất, do đó, Song Ngư thường rất hiếm khi vướng vào trạng thái bận không ngóc đầu lên được . Tuy nhiên, tron tháng này những khó khăn của Song Ngư sẽ được giải quyết đâu vào đó. Trên con đường tình duyên cung Song Ngư sẽ có những bước phát triển bất ngờ mang lại nhiều cảm xúc cho cả hai.

