Long An: Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản của chủ quán cà phê ở cầu Mồng Gà

Tối 27/11, theo nguồn tin riêng của Dân Việt, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản tại khu vực cầu Mồng Gà thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc rồi bỏ trốn lên khu vực miền Đông.

Hai ngày nay công an tập trung điều tra truy xét, đồng thời lần ra manh mối từ một số chứng cứ thu thập được. Trưa nay 27/11, nam thanh niên nghi vấn khoảng 45 tuổi, ốm cao, da ngăm đen, mặc áo sơ mi sọc đen trắng, áo khoác màu đen bên ngoài đã bị bắt giữ. Địa điểm đang lẩn trốn thuộc tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm giết người, cướp tài sản của chủ quán cà phê huyện Cần Giuộc, Long An. Ảnh: CACC

Khi kám xét, trong bóp cá nhân của nghi phạm có giấy tờ tùy thân, giấy mua vàng cùng một số tiền bạc lẻ.

Do trong giai đoạn mở rộng điều tra, công an chưa cung cấp danh tính cụ thể của nghi phạm gây án.

Cháu nạn nhân là chị Phạm Diễm Phúc cho biết, gia đình được cơ quan thông tin đã điều tra làm rõ đối tượng sát hại chị D. "Do thân nhân đang làm đám tang tại Cà Mau nên chưa thể gặp để làm việc với công an", chị Phúc nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 25/11, một số người dân ở gần quán cà phê do chị H.H.D. (44 tuổi, ngụ Cà Mau) làm chủ, thấy có dấu hiệu bất thường. Một thanh niên chạy xe máy, đeo khẩu trang kín mặt, nhanh chóng rời khỏi quán đầy bất thường. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người buôn bán cạnh quán cà phê lên tiếng gọi chị D., nhưng bên trong yên lặng.

Hình ảnh camera ghi lại nghi phạm khi vào quán cà phê để ra tay sát hại. Ảnh:GĐCC





Một số người cho biết, khi vào bên trong quán, họ phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Chị D. nằm bất động trên nền gạch, xung quanh đầy máu.

Theo chị Phạm Diễm Phúc (cháu chị D.), thường ngày chị D. đeo nhiều vòng vàng. Chị D. cất trong tủ nhiều vàng 18K và 24K, cùng số tiền mặt kinh doanh, nhưng những tài sản này không còn.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh trước nhà cho thấy, khoảng 12h ngày 25/11, có một thanh niên chạy xe máy vào quán uống cà phê, gần 3 giờ sau rời đi.