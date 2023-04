Long An: Bắt nghi phạm cướp tiền, vé số của phụ nữ đi bán dạo

Sáng 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Phúc (55 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ tội cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Lê Thị C (59 tuổi), ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Cao Văn Phúc (55 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi cướp vé số. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 5 giờ ngày 8/4, bà Lê Thị C chạy xe đạp rời khỏi nhà để đi bán vé số dạo, trong giỏ xách có 200.000 đồng và 190 tờ vé số (loại 10.000 đồng/tờ).

Do sáng sớm bà C chạy xe rất chậm để qua đoạn kênh 7 thuộc ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa kiếm khách ven đường. Cùng lúc này đối tượng Phúc cũng hành nghề bán vé số dạo điều khiển xe máy bám sát phía sau, vừa vào đoạn đường vắng đối tượng dùng chân đạp mạnh vào xe đạp của bà C.

Chưa kịp ngồi dậy, bà C đã bị nghi phạm khống chế lấy toàn bộ vé số cùng tiền mặt.

Trưa cùng ngày, đối tượng lên huyện biên giới Thạnh Hóa bán được 175 tờ trị giá 1.750.000, còn lại 15 tờ cất giữ chờ đến chiều xổ số nhưng không trúng.

Sau khi gây án, Phúc không bán vé số ở huyện Thủ Thừa mà chuyển sang huyện khác để tránh sự điều tra của công an.

Tiến hành truy xét, nhiều ngày sau công an huyện Thủ Thừa lần ra Phúc và bắt khẩn cấp.