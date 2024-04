Long An đề nghị Trung ương hỗ trợ 157 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp 33 công trình phòng, chống hạn mặn

Trưa 14/4, thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn và xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024, đồng thời phục vụ lâu dài cho những năm tiếp theo với mục đích tạo nguồn cấp nước, kiểm soát mặn, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho người dân. Nguồn kinh phí này sẽ đầu tư thực hiện 33 công trình.

Cống ngăn mặn huyện Thủ Thừa, Long An đang hoạt động. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể, nạo vét các cửa lấy nước của các công trình đầu mối thủy lợi và hệ thống kênh mương: 23 công trình, kinh phí gần 133 tỉ đồng; lắp đặt trạm bơm dã chiến: 2 công trình, kinh phí 7 tỉ đồng; kéo dài đường ống cấp nước sạch, mua thiết bị trữ nước cho người dân, lọc nước mặn thành nước ngọt, chở nước sinh hoạt cho người dân, bệnh viện, trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt: 8 công trình, kinh phí gần 30 tỉ đồng.



Ảnh hưởng nước xâm nhập mặn, mùa khô kéo dài người dân thiếu nước trầm trọng. Ảnh: Thiên Long

Trong đó, có các công trình quan trọng như: nạo vét, đắp đê rạch Đôi Ma huyện Cần Đước, rạch Cây Gáo huyện Thủ Thừa, nạo vét, đắp đê rạch Nha Ràm - kênh trục Xóm Bồ huyện Cần Đước, kênh chính Hòa Phú huyện Châu Thành. Nâng cấp mở rộng, kéo dài tuyến ống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Tân Trụ, nâng cấp mở rộng, kéo dài tuyến ống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Cần Đước...

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An, hệ thống công trình trong khu vực các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành, TP.Tân An và phía nam huyện Thủ Thừa, Bến Lức đến nay cơ bản đã được đầu tư tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, do đặc thù của tỉnh Long An là nhiều sông rạch xen lấn lên nhau.

Vì vậy, hầu hết hệ thống các kênh mương nội đồng trong khu vực bờ bao đã bị bồi lắng nhiều, mặt cắt bị thu hẹp, chưa đáp ứng khả năng dẫn nước, trữ nước và cấp nước trong thời gian mùa khô.

Qua khảo sát thực tế, một số cống hiện nay đang xuống cấp, không có cửa ngăn mặn có khả năng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng rò rỉ mặn vào trong nội đồng.