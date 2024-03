"Từ nay đến hết mùa hạn mặn năm 2024: Còn 4 đợt xâm nhập mặn ở ĐBSCL, có nơi nước mặn vào sâu 80-95km" - Thông tin này được ông Hoàng Phúc Lâm cho biết tại Hội nghị Tổng kết công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm 2023, nhận định xu thế thiên tai năm 2024, chiều 21/3.

Ông Lâm thông tin, từ nay đến hết mùa hạn mặn năm 2024, ĐBSCL chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao (thời kỳ 23-28/3, 8-14/4, 23-28/4, 6-12/5), trong đó đợt xâm nhập cao nhất vào thời kỳ 8-14/4, ranh mặn 4g/l tại các cửa sông: Vàm Cỏ 80-95km; Cửu Long 50-65km; Cái Lớn 45-55km.

Thông tin cụ thể hơn về tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL, ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 diễn ra sớm và sâu hơn TBNN. Từ nửa cuối tháng tháng 11/2023, mặn đã bắt đầu xâm nhập vào các sông theo đỉnh triều trong ngày.

Sang tháng 12/2023, xâm nhập mặn tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào trong các sông chính theo các đỉnh triều trong ngày. Tính từ đầu mùa khô đến nay, đợt xâm nhập sâu nhất xuất hiện vào đợt từ ngày 8-13/3 với ranh mặn 4g/l vào sâu 40-66 km, có nơi sâu hơn, ranh mặn 1g/l tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vào sâu 70 -76km tùy theo sông.

Nguồn nước nội đồng phục vụ lúa đông xuân ở thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng ngày càng cạn kiệt. Ảnh: Huỳnh Xây

Tính đến thời điểm này mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang... mặn diễn ra phổ biến cao hơn so với TBNN, xấp xỉ so với năm 2016. Đặc biệt tại tỉnh Bến Tre xâm nhập mặn ở mức xấp xỉ ranh mặn sâu nhất năm 2016, xâm nhập mặn trên sông Cổ Chiên đã sâu hơn ranh mặn sâu nhất năm 2016. Dự báo tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính trong tháng 3/2024 là đợt xâm nhập mặn sâu nhất mùa khô 2023 – 2024.

Ông Tuấn dự báo từ nay tới cuối tháng 3, sang tháng 4 khu vực ĐBSCL vẫn ít xuất hiện mưa, nắng nóng vẫn tiếp diễn, nền nhiệt chung cao, sang tháng 4,5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ, bốc hơi mạnh, mặn vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ĐBSCL, tuy nhiên mức độ sẽ không cao bằng đợt mặn từ 8-13/3, trừ Bến Tre đợt mặn từ 23-30/3 sẽ ở mức tương đương đợt 8-13/3.

Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm trong tuần tới có khả năng xuất hiện vào cuối tuần, riêng một số trạm khu vực sông Tiền xuất hiện vào giữa tuần và ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và TBNN. Ranh mặn 4g/l xâm nhập sâu nhất cách cửa sông Tiền khoảng 50-65km, sông Hậu khoảng 35-50km. Tổng lượng mưa tháng 4,5 thấp hơn so với TBNN, nguồn nước từ sông Mê Công chảy về ĐBSCL vẫn thiếu hụt so với TBNN, ngày bắt đầu mùa mưa tại NB khả năng sẽ đến muộn hơn so với TBNN (khoảng từ tuần giữa tháng 5).