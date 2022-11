Tên trộm dáng ốm cao, mặc áo sơ mi ngắn màu đen, đeo khẩu trang nhanh chân tiệm vàng Kim Hồng lấy cắp nhiều nữ trang. Clip: Chinh Hoàng

Hình ảnh tên trộm khi đang lấy cắp nữ trang ở tiệm vàng Kim Hồng (tọa lạc ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Ảnh: Cắt clip

Chiều 10/11, Công an huyện Thủ Thừa, Long An cho biết, đang tiến hành điều tra truy tìm đối tượng thực hiện vụ trộm táo tợn giữa ban ngày tại tiệm vàng Kim Hồng (tọa lạc ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 9/11, nam thanh niên độ 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu đen, đeo kín khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu trắng, quần sọt jean dép lê đậu xe ven quốc lộ 1 đi thẳng vào quầy trưng bày nữ trang tiệm vàng Kim Hồng. Tiệm do ông Huỳnh Văn Hồng (79 tuổi) làm chủ.

Lúc này, nhiều người nhà và giúp việc ngồi ở bên trong. Tên trộm đi vòng vào phía sau quầy, đưa tay vào tủ gom nhiều vòng vàng bỏ vào túi áo và túi quần. Sau đó, tên trộm nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng ra xe nổ máy chạy thoát về hướng TP.HCM.

Nhận tin trình báo, Công an huyện Thủ Thừa đến tiệm vàng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy tìm thủ phạm.

Theo ông Hồng, ngày 25/11/2019, tiệm của ông cũng bị một đối tượng dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày vơ vét số nữ trang gần 4 cây vàng 24k và 18k. Sáu 6 ngày, kẻ trộm bị bắt.