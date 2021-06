Long An: Nam sinh bị mắc Covid-19 tiên lượng nặng

Một bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực.



"Trường hợp này có tình trạng bệnh diễn biến nặng không kém phi công người Anh (bệnh nhân 91)", BS Châu nhận định.

Theo bác sĩ Châu, nam sinh không thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng có thể do độc tính của virus khiến tình trạng sức khỏe diễn biến xấu rất nhanh. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị béo phì (nặng 110kg). Đặc biệt, bệnh nhân xuất hiện cơn bão cytokine, gây phản ứng viêm quá mức, ảnh hưởng đến phổi, gan, thận,... của người bệnh.

"Bệnh nhân có tình trạng tổn thương phổi rất nặng với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tổn thương gan nặng. Các bác sĩ đang hỗ trợ cho bệnh nhân thở máy, lọc máu bằng màng lọc hấp thụ cytokine oxiris và ECMO, tiên lượng nặng", TS Châu thông tin.

Trước đó, bệnh nhân là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. Ngày 23/5, bệnh nhân về nhà tại Long An bị mắc mưa, sau đó đau họng, ho, sốt, đau nhức người, tự mua thuốc uống. Đến ngày thứ 8 thì khó thở, đi khám tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức được khám sàng lọc Covid-19, chuyển bệnh viện huyện và xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Do tình trạng bệnh nhân chuyển xấu rất nhanh nên ngay lập tức bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Nam sinh mắc Covid-19 này sau khi về quê (ấp 4, xã Phước Vân) đã lây cho cha (BN7487) và anh trai (BN7488). Người anh trai có diễn biến nặng nên đã được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Hiện tại, ngoài bệnh nhân 5463 vừa tử vong và nam sinh chuyển từ Long An lên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới còn đang điều trị cho 2 ca nặng là bệnh nhân Covid-19 chuyển từ An Giang vẫn đang phải chạy ECMO và anh trai nam sinh từ Long An mới chuyển lên đang bị viêm phổi nặng do Covid-19, tổn thương phổi dạng phế nang lan tỏa, hiện đang thở oxy mũi.