Nhiều người dân hiếu kỳ ra hiện trường vụ nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: Thiên Long

Hiện trường vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Long An. Clip: Chinh Hoàng

Khoảng 18h ngày 18/8, nam thanh niên chạy xe máy biển số 63C1... lưu thông hướng miền tây đi về Long An đến giữa cầu Tân An đoạn km 1947 + 340m quốc lộ 1 thuộc địa phận phường 2, TP.Tân An rồi dừng phương tiện, đứng trên thềm cầu hút thuốc.

Gần 10 phút sau, thanh niên này bỏ đôi dép dưới lề rồi trèo nhanh lên thành lan can cầu rồi gieo mình xuống từ trên cao hơn 10m xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.

Theo Công an phường 2, TP.Tân An nạn nhân tên H (28 tuổi), quê Đồng Tháp có đem theo quần áo lao động trong giỏ xách, không có tiền hoặc giấy tờ nào khác.

Anh Nguyễn Thành Nhân (48 tuổi, buôn bán ở chợ phường 2) cùng nhóm người bơi xuồng tìm kiếm cho biết, do nước lớn chảy xiết nên không thể tìm được nạn nhân.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Long An đã có mặt tham gia hỗ trợ tìm kiếm thi thể.