Long An: Nhóm 6 đối tượng đâm gục một thanh niên đang xem bóng đá vì hiềm khích

Sáng 18/7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết hiện đang phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) khẩn trương điều tra, truy xét nhóm 6 đối tượng dùng dao cố ý đâm người gây thương tích tại sân bóng đá mi ni xã Long Trì, huyện Châu Thành, sau đó lên xe máy trốn thoát.

Nhóm 6 thanh niên cầm dao đi vào sân bóng mini xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đâm gục một thanh niên đang xem đá bóng. Clip: Thiên Long

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (20 tuổi, quê huyện Đức Hòa) bị 9 nhát trên vùng lưng, vai, hai tay, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An.

Khoảng 19 giờ16 ngày 16/7, nhóm thanh niên khoảng 7 người mặc áo thun màu đen đi 3 xe máy chở nhau đến sân bóng mi ni cỏ nhân tạo tại địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành. Khi chọn chỗ vắng đậu phương tiện, 6 người lần lượt đi bộ qua cánh cổng vào khu vực đông người đang xem hai đội đá bóng trong sân (1 thanh niên ở lại giữ xe).

Thanh niên cầm dao đi vào sân bóng mini xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đâm gục một người đang xem đá bóng. Ảnh: Thiên Long

Lúc này một đối tượng đi thẳng tới vị trí thanh niên ngồi trên ghế quay mặt vào trong rồi bất ngờ rút con dao vung lên đâm liên tục vào lưng nạn nhân.

Dù bị tấn công bất ngờ, thanh niên này vẫn kịp bật dậy đạp ngã đối tượng rồi bỏ chạy ra hướng cổng, nhưng đã bị nhóm này tiếp tục truy đuổi vây lại, đâm liên tục máu chảy ra rất nhiều.

Biết không thể chống cự, nạn nhân gắng chạy thoát ra ngoài và được một số người đưa cấp cứu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, rất đông thanh niên ngồi xem đá bóng nhưng không ai dám can ngăn do nhìn thấy nhóm đối tượng đều cầm hung khí và dao nhọn.

Bước đầu xác minh, nhóm đối tượng và nạn nhân đã xảy ra va chạm tại sân đá bóng do hiềm khích khi nhìn và nói chuyện với nhau. Số đối tượng gây án đều ngụ huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), giáp ranh huyện Châu Thành (Long An).