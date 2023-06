Khởi tố đối tượng đánh nhau gây náo loạn UBND xã Khởi tố đối tượng đánh nhau gây náo loạn UBND xã

Sáng 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thông tin cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Quân (sinh năm 1984, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.