Long An: Nỗ lực thực hiện an sinh sau đại dịch

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, do ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, toàn tỉnh có 147.977người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, 47.804 người lao động ngừng việc (được hưởng lương ngừng việc), số người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 là 30.606 người.

Cấp tập hỗ trợ người lao động

Nhìn chung, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của người lao động, cộng thêm việc phải chi trả thêm các khoản tiền liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh, chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong thời gian dịch bệnh diễn ra căng thẳng và phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly trên diện rộng, nhiều người lao động đã bị mắc kẹt trong các khu phong tỏa, khu cách ly, bị mất việc làm, đời sống khó khăn.

Công nhân công ty TNHH MTV Matec làm việc. Ảnh: Trần Đáng

Hiện, tỉnh Long An đang tích cực triển khai QĐ 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động. Với một tỉnh đặc thù công nghiệp như Long An việc hỗ trợ này chính là cứu cánh cho khoảng 300.000 công nhân đang thuê trọ làm việc tại tỉnh. Theo quy định, chính sách hướng đến hỗ trợ người lao động thuê nhà là 500.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, nhóm người lao động quay lại làm việc sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Cả 2 nhóm người được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An Nguyễn Đại Tánh cho biết, hiện các địa phương đang triển khai tiếp nhận hồ sơ người lao động để hỗ trợ gói tiền theo QĐ 08.

Ông Nguyễn Vạn Thành, Giám đốc HTX Vạn Thành (huyện Châu Thành) cho biết, hiện HTX của ông đang có hơn 40 lao động đang thuê phòng ở trọ. "Việc triển khai gói hỗ trợ theo QĐ 08 là sự động viên, quan tâm của nhà nước đối với người lao động đang gặp rất khó khăn", ông Thành chia sẻ.

Theo ông Tánh, trước gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, tỉnh Long An đã thực hiện nhiều gói hỗ trợ khác cho người lao động và doanh nghiệp, như: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động…

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An nhận định, với chính sách hỗ trợ kịp thời và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động đã làm cho tình hình thị trường lao động của tỉnh đầu năm 2022 ít có sự biến động. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng đã ổn định sản xuất và hoạt động trở lại bình thường. Đồng thời, với những cơ hội về phát triển kinh tế của cả nước nói chung và Long An nói riêng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc.

Chăm lo cho người dân

Cùng với việc hỗ trợ công nhân, tỉnh Long An cũng đang nỗ lực chăm lo cho người dân khó khăn bởi dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 138.620 người với tổng kinh phí hơn 167 tỷ đồng.

Xác định công tác an sinh xã hội là trọng yếu, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An cũng đã chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH tích cực vận động xã hội hóa để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, như: Giảm tiền nhà trọ, tiền điện, nước, suất ăn không đồng, thực phẩm không đồng,… Tính đến ngày 1/11/2021, tổng kinh phí thực hiện hơn 190 tỷ đồng, hỗ trợ cho 492.160 người. Đồng thời, từ nguồn ngân sách các cấp đã hỗ trợ cho 290.368 người bị ảnh hưởng Covid-19 với kinh phí hơn 353 tỷ đồng. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 5.508 hộ nghèo toàn tỉnh…

Long An đang có hơn 300.000 công nhân đang làm việc rất cần được hỗ trợ gói an sinh tiền thuê nhà trọ để an tâm sản xuất. Ảnh: Trần Đáng

Chị Nguyễn Thị Thu (xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa) cho biết, chị và chồng đều là công nhân mất việc làm do công ty phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Dịch kéo dài nên số tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt. "Trong thời gian giãn cách xã hội, cuộc sống của vợ chồng tôi và 2 đứa con gặp nhiều khó khăn. Cũng may, gia đình đã nhận được hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm kịp thời của nhà nước, các nhà hảo tâm, chủ nhà trọ để cố gắng bám trụ", chị Thu thổ lộ.

Theo Sở LĐ-TB&XH, thời gian tới, Long An tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ an sinh xã hội của nhà nước cho những trường hợp thuộc diện được thụ hưởng. Đồng thời, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho người dân, lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.