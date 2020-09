Long An: Phanh phui một doanh nghiệp bán "chui" 2.500 lô đất

Công ty Hồng Đạt Long An bán trái phép 2.500 lô đất

Thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, đã có kết quả thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển nhượng đất KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt (toạ lạc tại huyện Đức Hòa), do Công ty cổ phần Hồng Đạt Long An (Công ty Hồng Đạt Long An) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra số 4747/KL-UBND của UBND tỉnh Long An: Công ty Hồng Đạt Long An không thực hiện đúng việc lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng mục tiêu, tính chất ban đầu, như khi đề nghị UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh dự án.

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại dự án KCN Đức Hoà III - Hồng Đạt.

Cụ thể về tên, mục tiêu và quy mô dự án, khi thực hiện chỉ "đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư". Trong khi chủ trương cho phép giảm diện tích KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là "đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia".

Công ty Hồng Đạt Long An cũng chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định. Tuy nhiên, sai phạm này không thuộc về lỗi của công ty.

Đặc biệt, Công ty Hồng Đạt Long An đã thực hiện việc chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản với các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh (theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư KCN Đức Hoà III – Hồng Đạt chưa thực hiện đúng theo yêu cầu báo cáo tác động môi trường về khoảng cách hành lang, cây xanh tại một số vị trí tiếp giáp giữa khu công nghiệp và khu dân cư. Đơn vị này còn để 3 nhà đầu tư thứ cấp xả thải có thông số vượt mức quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Cấm hoạt động kinh doanh 12 tháng

Những hành vi này của công ty Hồng Đạt Long An đã bị Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng (vi phạm xây dựng không phép), phạt 330 triệu đồng (lỗi vi phạm về kinh doanh BĐS không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định và công khai không đúng các nội dung về dự án) và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, các sở : kế hoạch - đầu tư, tài nguyên và môi trường đã chưa thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ cũng như thiếu kiểm tra, chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án nên nhà đầu tư chưa thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đất đai.

Công ty Hồng Đạt Long An đã bán trái phép 2.500 lô đất trong Khu dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt (tên thương mại là dự án Bella Vista).

Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng chưa phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Hòa trong công tác quản lý. Đặc biệt, UBND huyện Đức Hòa chưa thực hiện tốt công tác quản lý, thiếu kiểm tra, dẫn đến việc Công ty Hồng Đạt Long An thực hiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật dự án khi chưa được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện chuyển nhượng trên 80% lô nền của dự án, khi chưa đủ điều kiện, cũng như công khai dự án không đúng với thực tế.

UBND tỉnh Long An đề nghị Công ty Hồng Đạt Long An phải khẩn trương khắc phục những sai phạm. Thực hiện đúng mục tiêu, quy mô của dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh khi được cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu, dự án KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt có diện tích hơn 100ha. Đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, giao cho nhà đầu tư để đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN nhằm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh vào địa bàn huyện Đức Hòa .

Ngày 15/10/2015, Công ty Hồng Đạt Long An có công văn gửi UBND tỉnh Long An xin chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt thành Khu công nghiệp, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt (tên thương mại là dự án Bella Vista).

Ngày 18/2/2016, UBND tỉnh Long An có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị chuyển đổi KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt thành KCN, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt.

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 7687/BKHDT-QLKKT, đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó, KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99,4ha xuống còn 29,4ha như kiến nghị của UBND tỉnh Long An.

Đối với phần diện tích được điều chỉnh giảm (70ha), UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định quy mô, mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở và đất đai có liên quan.

Ngày 25/11/2016, Công ty Hồng Đạt đã được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư KDC tại vị trí giảm diện tích KCN với diện tích 70ha, tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng.