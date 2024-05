Long An sẽ kiểm tra độ mặn để tiếp tục đề nghị xả thêm nước từ hồ Dầu Tiếng vào sông Vàm Cỏ Đông

Trưa 1/5, Giám đốc Sở NNPTNT Long An Nguyễn Thanh Truyền cho biết, sau 5 ngày vận hành xả nước từ hồ Dầu Tiếng của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam hòa vào sông Vàm Cỏ Đông để làm giảm độ mặn phục vụ cho nông dân sản xuất, tưới cây ăn trái, đến nay, việc xả nước đã tạm dừng đúng theo thời gian văn bản UBND tỉnh đề nghị.

Nhà vườn ấp 2, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An kiểm tra cây chanh bị chết héo trên cánh đồng. Clip: Thiên Long

Qua một số thông tin phản ánh, nước trên sông Vàm Cỏ Đông qua huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức vẫn còn độ mặn cao, Sở NNPTNT tỉnh sẽ cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn đo độ mặn và tiếp xúc với nông dân để lấy kết quả cụ thể.

"Nếu độ mặn còn cao chưa đạt, nhà vườn không thể cho vào mương, kênh phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, các loại cây ăn trái, ngành sẽ tiếp tục tham mưu có văn bản đề nghị Công ty quản lý hồ Dầu Tiếng xả nước về sông Vàm Cỏ Đông cho Long An", ông Truyền thông tin.

Các mương nước trong vườn chanh ở ấp 2, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An) đã nứt nẻ. Ảnh: Thiên Long

Chị Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) cho biết, nhiều ngày nay nông dân lấy mẫu nước đem đo đều cho kết quả trên 1.0 độ mặn nên không ai dám cho nước vào mương để tưới chanh và đu đủ.

Trước đó, ngày 23/4, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam tăng cường xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông nhằm khống chế ranh mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất.

Lý do đề nghị này là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình hình nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao trên địa bàn Long An ngày càng diễn ra gay gắt, phức tạp, mưa trái mùa không xuất hiện, mực nước trên các sông, kênh, rạch bị hạ thấp.

Nhiều gốc chanh trồng lâu năm chết héo do thiếu nước tưới. Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, xâm nhập mặn trên 2 tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đã vào nội địa hơn 100 km tính từ cửa sông Soài Rạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Do độ mặn xâm nhập sâu vào trong các kênh, rạch nên mùa khô này đã có khoảng 5.000 ha chanh và cây ăn trái của tỉnh Long An đang thiếu nước tưới, khả năng sẽ bị giảm năng suất, sản lượng. Trong đó, huyện Bến Lức có gần 1.500 ha; huyện Thủ Thừa có gần 1.500 ha; Thạnh Hóa hơn 1.000 ha; huyện Tân Trụ hơn 600 ha và 2 địa phương TP.Tân An, Đức Hòa hơn 80 ha

Khi hồ Dầu Tiếng tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn, đảm bảo các trạm bơm Lộc Giang A, B (huyện Đức Hòa) và Bà Mùi (huyện Đức Huệ) vận hành bơm tưới, và các tuyến kênh tạo nguồn chống hạn, phục vụ ổn định sản xuất và dân sinh.

Long An đón hơn 7 triệu mét khối nước về sông Vàm Cỏ Đông qua K1+500 kênh tiêu Phước Hội Bến Đình để tạo nguồn, đẩy mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất đợt 1 năm 2024, đồng thời tưới cây ăn quả một số địa phương bắt đầu từ ngày 23/4 đến 28/4.