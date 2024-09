Long An: Sửa chữa đường tỉnh 826C do nứt, sụt lún nghiêm trọng, hoàn thành trong tháng 10 Long An: Sửa chữa đường tỉnh 826C do nứt, sụt lún nghiêm trọng, hoàn thành trong tháng 10

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tiến hành khảo sát thực tế đoạn đường 826C bị sụt lún, vết nứt tạo khe ở mặt lộ, quyết tâm phấn đấu tháng 10/2024 sẽ hoàn thành công trình