Long An: Thưởng nóng lực lượng công an phá nhanh vụ án mạng

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc công an Long An cho biết, vừa thưởng nóng 20 triệu đồng cho phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự công an tỉnh và công an huyên Tân Thạnh có thành tích xuất sắc, phá nhanh chuyên án giết người ở giữa cánh đồng thuộc xã Nhơn Ninh.

Phó Giám đốc công an tỉnh Long An, đại tá Phạm Thanh Tâm (thứ hai từ trái sang) khen thưởng phòng nghiệp vụ phá chuyên án giết người. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 20h ngày 1/11, người dân địa phương đi đánh bắt cá, phát hiện thi thể chị N (18 tuổi), ngụ ấp Trại Lòn Bắc trên bờ ruộng giữa cánh đồng vắng. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng, đồng thời khởi tố vụ án, tập trung điều tra.

Ngày hôm sau, từ dấu đôi dép đi lại trên hiện trường, cảnh sát hình sự tỉnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Văn Chiến (50 tuổi), ngụ ấp Trại Lòn Bắc, xã Nhơn Ninh để điều tra hành vi giết người

Đối tượng Chiến khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn cá nhân với chị N nên khi gặp nhau ở khu vực vắng đã dùng tay bóp cổ chị N đến chết, sau đó băng cánh đồng trở về nhà.