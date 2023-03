Long An: Vì sao một phụ nữ bị đánh ghen trọng thương nhưng kéo dài, chậm xử lý?

Vô cớ chặn đường đánh nữ công nhân

"Tôi không hề quen biết người đàn ông nào đang có vợ, thế nhưng họ tìm cách vu khống rồi chặn đường khi tôi tan ca ở công ty đi về nhà. Nhóm đối tượng dùng dao, cắt chém, cắt tóc tôi, dẫn đến bị thương vùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, giờ nhớ tới là còn ám ảnh", chị Hồng Nga kể lại. chiều 12/3.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 29/9/2022, chị Nguyễn Thị Hồng Nga (41 tuổi, ngụ ấp Lộc Thuận, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - công nhân công ty may mặc FIRST TEAM Việt Nam ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) tan ca chuẩn bị trên đường trở về nhà. Cùng lúc chị Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi, ngụ cùng xã làm chung công ty) điện thoại hỏi chừng nào về, biết được đang đi thì chị này vội vàng tắt máy.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nga (41 tuổi, ngụ ấp Lộc Thuận, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị dánh ghen đầy thương tích. Ảnh: Thiên Long

Khi đến dốc Hồ Chí Minh thuộc ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang thì bị Huỳnh Thị Tươi (tự Thắm, 43 tuổi), Lê Minh Toàn 21 tuổi, con chị Tươi) chặn đường ở đoạn khu vực vắng. Chưa rõ lý do, chị Tươi liền chửi và la lớn: "Sao mầy dám quen chồng tao". Vừa dứt lời, hai mẹ con cầm nón bảo hiểm lao vào đánh liên tục.

Lúc mẹ ruột lao vào nắm đầu, Toàn còn manh động hơn, cầm kéo cắt tóc, xé quần áo, sau đó đâm trúng ngực nạn nhân hai cái làm máu chảy ra rất nhiều.

Nghe tiếng kêu cứu, một số công nhân đi chung đường chạy đến nhìn thấy chị Nga cơ thể đầy vết thương nên lập tức chở đi bệnh viện cấp cứu, sau đó nằm điều trị 1 tuần mới ra viện.

Mất nhiều tài sản vòng vàng

Khi nhập viện điều trị, ngày sau chị Nga ổn định lại tinh thần, công an huyện Đức Hòa có mặt lấy lời khai vụ đánh ghen gây thương tích cho người khác.

Nạn nhân trình báo đã bị mất nhiều tài sản đem theo, trong đó có 25.200.000 đồng tiền mặt, 1 lắc vàng 10 chỉ 24K trị giá 55.000.000 đồng, 1 dây chuyền vàng 5 chỉ, mặt bằng vàng trị giá 28.800.000 đồng, tổng cộng 109.000.000 đồng "đây là số tài sản của tôi đem theo nhiều người là công nhân làm chung phân xưởng đều biết", chị Nga nói.

Giấy ra viện của Chị Nguyễn Thị Hồng Nga (41 tuổi, ngụ ấp Lộc Thuận, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ảnh: Thiên Long

Giải thích vì sao đi làm lại có số tiền lớn trong giỏ xách, chị Nga cho biết, ngoài việc làm ở công ty chị còn "tranh thủ" cho một số công nhân gặp khó khăn vay hàng tháng với lãi suất thấp. "Nhiều chị em vẫn cần có tiền để chi tiêu đủ thứ nên mình cho vay kiếm thêm", chị Nga kể.

Đêm bị đánh, hai mẹ con của chị Tươi đã sử dụng dao, kéo tấn công nên chị bị té ngã chấn thương nặng nên không nhớ tài sản bị mất lúc nào. Đến khi vào viện mới biết sự việc, đồng thời trình báo cho công an huyện.

"Không ai dại gì mà khai gian dối, nếu nói sai điều tra sẽ làm rõ càng thêm nặng tội. Tiền của tôi chị em làm chung đều biết dù chưa thể chính xác nhưng vàng bao giờ cũng đeo trên người", chị khai báo thêm.

Cơ quan chức năng có kết quả giám định

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Đức Hòa thông tin, ngày 10/11/2022, Trung tâm pháp y thuộc sở y tế tỉnh Long An có kết luận giám định pháp y thương tích số 309/TgT.2-PY. Theo kết luận, bị hại Nguyễn Thị Hồng Nga trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 29/9/2022 tại ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 04%.

Thông báo kết luận giám định của chị Nguyễn Thị Hồng Nga (41 tuổi, ngụ ấp Lộc Thuận, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ảnh: Thiên Long

Nhận được kết luận từ phía công an trung tuần tháng 11/2022, chị Nga chờ đợi động thái tiếp tục của cơ quan điều tra huyện Đức Hòa sẽ làm gì đối với hai đối tượng đánh người và điều tra số tài sản bị mất của chị. Tuy nhiên sự việc im lặng kéo dài đáng ngờ, trở lại công ty làm việc chị nghe khá đông đồng nghiệp dị nghị là "cặp bồ" với người khác bị đánh ghen, đồng thời cho rằng chị vu khống bị mất tài sản.

"Nhiều lần, tôi nản chí muốn nghỉ việc ở nhà, đi làm mà tai tiếng như thế nào làm sao chịu đựng được. Cần nhất là công an phải lên tiếng, trả lại sự công bằng cho tôi", chị Nga trao đổi.





Ngày 9/3, Công an huyện Đức Hòa mời chị có mặt tại nơi xảy ra để dựng lại hiện trường. Có mặt tại đây chỉ có chị, đối tượng Tươi, còn Toàn trực tiếp "gây án" lại vắng, nhiều người dân địa phương cũng đến để chứng kiến. Tuy nhiên thời gian chờ đợi hơn 30 phút, công an thông tin tạm dừng dựng hiện trường.

Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa sẽ dựng lại toàn bộ hiện trường để làm rõ sự việc vào sáng ngày 14/3, ngoài việc xác định hành vi đánh người, sau đó chứng minh số tài sản bị mất của nạn nhân theo lời khai, một công an huyện nói.