Lũ dâng cao, Phú Thọ quyết định xả lũ hồ chứa Ngòi Giành

Từ ngày 07/9 đến ngày 08/9/2024, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được trung bình từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.





Lũ dâng cao do bão số 3, Phú Thọ vừa quyết định xả lũ ngòi Giành. Ảnh: CTV

Hiện nay, mực nước trên hồ chứa Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ đang lên rất nhanh. Để đảm bảo công tác xả lũ hồ chứa Ngòi Giành được an toàn theo đúng quy trình vận hành đã được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ vừa đưa ra thông báo về xả lũ hồ qua tràn vào lúc 19 giờ tối nay (8/9).

Lưu lượng xả lũ từ 52,3m3/s ÷ 302m3/s.3. Thời gian kết thúc xả lũ: Khi mực nước hồ đảm bảo duy trì ở mức theo quy trình vận hành. Lý do xả lũ: Mực nước hồ lên nhanh do bị ảnh hưởng của Cơn bão số 3 gây mưa to đến rất to.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thuỷ lợi thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và thông báo đến người dân hạ du vùng bị ảnh hưởng hồ chứa nước Ngòi Giành; triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.