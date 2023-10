TT-Huế: Yêu cầu 2 thủy điện tăng lưu lượng xả lũ, nước sông Bồ khả năng lên báo động 3

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong đêm 17/10 và sáng 18/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng. Dự báo trong ngày 18/10, mực nước trên sông Bồ có khả năng đạt báo động III, sông Hương có thể đạt báo động II.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, sáng 18/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền và hồ thủy điện Bình Điền.

Mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: D.L.

Theo đó, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 1.100-2.000m3/s. Khi hồ đạt mực nước dâng bình thường vận hành với lưu lượng nước đến hồ bằng nước về hạ du cho đến khi có chỉ đạo mới. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết xả lũ là lúc 6h ngày 18/10.

Hồ thủy điện Bình Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 600m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết xả lũ là 8h ngày 18/10.

Mực nước mực nước hồ thủy điện Hương Điền lúc 5h ngày 18/10 ở mức +57,07m, lưu lượng nước đến hồ 3.098m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 798m3/s. Mực nước hồ thủy điện Bình Điền lúc 6h ngày 18/10 ở mức +80,23m, lưu lượng nước đến hồ 1.798m3/s, lưu lượng về hạ du 112m3/s.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc ứng phó mưa lũ, thông báo cho người dân vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị và các khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động phòng tránh.