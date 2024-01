Lữ đoàn Al-Qassam khét tiếng của Hamas tấn công Tel Aviv dữ dội bằng hàng loạt tên lửa hạng nặng

Lữ đoàn Al-Qassam khét tiếng của Hamas. Ảnh IT

Truyền thông Israel cho biết, một số vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở Tel Aviv và tên lửa được bắn từ phía tây nam Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở phía nam Dải Gaza hôm thứ Hai 29/1.

Truyền thông Israel xác nhận thông tin về các cuộc tấn công của người Palestine vào Tel Aviv, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại và số thương vong có thể xảy ra.

Tờ Times of Israel đưa tin: “Cách đây không lâu, ít nhất 10 quả tên lửa đã được bắn từ Gaza về phía miền trung Israel, gây ra còi báo động ở Tel Aviv và các thành phố lân cận bao gồm Rishon Lezion, Holon và Bat Yam”.

Tờ báo cũng cho biết một chiếc ô tô ở Rishon Lezion đã bị trúng mảnh đạn nhưng không ai bị thương.

Cuộc tấn công hôm thứ Hai của Lữ đoàn al-Qassam khét tiếng là cuộc tấn công lớn nhất trong những tuần qua sau khi cánh quân sự của Hamas bắn loạt tên lửa vào Tel Aviv và khoảng 30 thành phố, thị trấn phía nam hồi đầu tháng này.

Trong một cuộc tấn công tương tự vào ngày đầu tiên của năm mới, Lữ đoàn al-Qassam đã tấn công Tel Aviv và vùng ngoại ô của thành phố bằng tên lửa, phá hủy hàng chục phương tiện quân sự của Israel và giết chết hơn chục binh sĩ nước này.

Israel đã tiến hành cuộc chiến trả thù ở Gaza bị bao vây vào ngày 7/10 năm ngoái sau khi các nhóm kháng chiến Palestine do Hamas lãnh đạo thực hiện cuộc tấn công lịch sử chống lại Israel với lý do để trả thù cho hành động tàn bạo gia tăng của Nhà nước Do Thái đối với người dân Palestine.

Cho đến nay, cuộc chiến của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 26.422 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm bị thương 65.087 người khác.

Quân đội Israel bị cáo buộc đã phạm tội ác chiến tranh ở Gaza khi nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế, nhân sự, phương tiện vận tải và phá hủy hệ thống chăm sóc sức khỏe trên lãnh thổ Palestine.