Lũ ống, lũ quét gây nhiều thiệt hại ở Điện Biên

Theo thông tin từ Công an huyện Điện Biên Đông, ngay sau khi lực lượng Công an xã báo cáo trận lũ quét tràn về địa bàn kéo theo nhiều đất đá, bùn và nước xiết, Công an huyện Điện Biên Đông đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng loạt dụng cụ như cuốc, xẻng, xà beng… và một số phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Tại hiện trường, 1 ngôi nhà xây kiên cố bị sập, tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn, 4 xe máy hư hỏng nặng; khoảng 30 hộ dân trong bản bị ngập trong bùn đất và đá tảng; có những ngôi nhà bị nhiều tảng đá to, nặng cả vài tạ tràn vào, đẩy văng tài sản xuống dòng nước cuốn…



Lũ ống, lũ quét làm sập, hư hỏng hoàn toàn một ngôi nhà của người dân tại tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với các lực lượng chức năng, lực lượng Công an huyện Điện Biên Đông đã nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn và phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di dời nhà cửa, tài sản của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra… Rất may mắn, trận lũ không có thiệt hại về người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Điện Biên Đông tập trung xử lý khối lượng bùn đất lớn do lũ ống, lũ quét tại tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang tập trung lực lượng phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền xã tiếp tục khắc phục hậu quả.