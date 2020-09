Lựa chọn số phận tập 58: Đe dọa, khủng bố bủa vây tòa án

Trong tập 57 bộ phim “Lựa chọn số phận”, Đức đã tìm gặp Cường để hỏi thăm về việc bà An bị bắt cóc. Đức cho rằng: “Nếu như em không khuyên anh vào với chị Trang thì chắc là anh đã ra sân bay đón bác và bác sẽ không gặp chuyện gì”. Nhưng Cường cho rằng: “Cậu không nên trách mình như vậy vì chuyện như thế này anh đã lường trước hết rồi. Cậu đừng nói chuyện này cho Trang biết. Anh không muốn cô ấy phải bận tâm”.

May mắn mỉm cười, bà An đã trở về bên gia đình. Vậy nhưng, Cường không phải là người đón mẹ về mà là anh của bà An. Dường như, người giải cứu bà An chính là ông Thắng – tay sai thân cận của Long đại ca.

Trong lúc tức giận, Đức đã tìm đến công ty của bố và cho rằng chính ông Lộc là người hãm hại mẹ của Bích. Đức đã nói với bố: “Tại sao bố sại người hại Bích. Bố ghét anh Cường, muốn triệt anh ấy nhưng sao lại hãm hại bạn con”. Ông Lộc đã rất tức giận và cho rằng con trai vu khống mình.



Thẩm phán Cường cho biết sẽ quyết tâm theo đuổi vụ án đánh bạc.

Trong tập 58 bộ phim “Lựa chọn số phận”, trước cuộc họp cơ quan, Cường phát biểu: “Không chỉ riêng vụ án đánh bạc mà nhiều vụ án khác nữa, thẩm phán chúng ta phải đối diện với các hành vi đe dọa, khủng bố. Nếu như ai cũng xin rút thì liệu tòa án có là nơi để bảo vệ công lý nữa hay không? Tôi cũng chỉ có một sinh mạng, một cuộc đời và tất nhiên cũng biết sợ trước những mối đe dọa xung quanh mình. Nhưng nếu hèn nhát thì 10 năm trước tôi đã không quyết tâm bước vào con đường này”.



Cũng trong review tập 58, Lan - thư ký tòa án có thể thay thế Bích trong vụ án quan chức đánh bạc bị một nhóm người lạ mặt đánh ghen. Lan đã cố gắng giải thích nhưng nhóm người vẫn có hành vi hành hung.

Tập 58 bộ phim “Lựa chọn số phận” sẽ phát sóng lúc 21h ngày 10/9 trên kênh VTV1.