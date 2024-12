Lừa đưa người sang Campuchia, sau đó đánh bầm dập vì chậm chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc

Sáng 16/12, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc nhóm đối tượng lừa đưa người sang Campuchia, sau đó giam giữ, đánh đập, chích điện do chậm chuyển tiền chuộc.

Cho uống nước có thuốc gây mê chở sang biên giới

Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Mỹ (54 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết, con trai tên Lê Văn Quí (31 tuổi, sống chung gia đình) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ rẫy (TP.HCM), do bị nhóm đối tượng bên Campuchia nhốt vào khu nhà đánh đập dã man và chích điện nhiều ngày.

Hiện tinh thần anh Quí còn hoảng loạn cùng vết thương đau nhức, nên phải nằm điều trị thêm thời gian.

Phụ nữ được cho là đường dây bên biên giới Campuchia điện cho gia đình anh Quí chuyển 200 triệu đồng tiền để chuộc con về. Clip: Thiên Long

Anh Quí kể lại, khoảng 13 giờ ngày 10/12, anh được một người quen hẹn lên huyện Bến Lức (Long An) để cùng đi xin việc làm trong công ty.

Khi đang ngồi chờ ven Quốc lộ 1 thì có ô tô du lịch 4 chỗ chạy về hướng TP.HCM dừng lại hỏi về đâu lên xe cùng đi cho vui. Ban đầu anh Quí từ chối, nhưng tài xế nói không lấy tiền và chung tuyến đường. Do chờ bạn quá lâu không tới, anh Quí đồng ý.

Xe chạy một đoạn hơn 1km, tài xế đưa cho chai nước suối. Uống gần hết chai nước, anh Quí gục xuống băng ghế ngủ mê man.

Lúc mở mắt, anh phát hiện mình đang ở bên phần đất Campuchia. Tại đây anh được đưa vào chung một phòng với 5 người (1 nữ), được nhóm thanh niên quản lý rất chặt.

Anh Lê Văn Quí (31 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An) bị đối tượng tìm cách đưa sang Campuchia, sau đó khống chế đánh đập. Ảnh: Thiên Long

Vài giờ sau, đối tượng kêu anh lên yêu cầu ký hợp đồng giao việc đảm bảo doanh thu trung bình 1 tháng 2.000 USD, nếu không sẽ bán cho công ty khác. Anh Quí từ chối xin được về nhà. "Nếu muốn rời khỏi đây đưa 200 triệu đồng", đối tượng ra giá.

Sau đó, nhóm thanh niên tịch thu hết điện thoại di động, căn cước công dân và toàn bộ tiền mang theo.

Tối 11/12, một phụ nữ trong nhóm đối tượng điện cho gia đình nạn nhân yêu cầu chuyển gấp số tiền 200 triệu đồng, sau đó cho anh Quí nói chuyện với người thân. Bên kia đầu dây anh Quí vừa khóc, vừa kêu lên: "Mẹ ơi, cứu con giùm đi. Họ đánh, chích điện con chịu hết nổi rồi. Con đau lắm, chuyển 200 triệu liền nếu không họ giết con!".

"Nhận thông tin, cả nhà lo lắng tột cùng. Do gia đình khó khăn kiếm đâu ra tiền lúc này. Nếu chuyển tiền liệu nhóm đối tượng có thả con tôi về không. Tôi kêu chờ đợi để đi vay mượn. Bên kia đầu dây giọng phụ nữ lạnh lùng "chuyển đủ tiền sẽ đưa nó lại TP.HCM, lên đó mà nhận con về", bà Mỹ kể lại.

Công an đang khẩn trương vào cuộc

Trong 2 ngày, anh Quí bị đánh liên tục 1 ngày 5 lần bằng gậy, bị chích điện vào cơ thể phải nằm bất động.

Một thanh niên bị nhốt chung phòng tên Hiếu ở Tuyên Quang, nói được gia đình đồng ý chuộc con về với giá 120 triệu đồng. Lúc này Quí mới nhờ "bạn tù" này kêu cha mẹ ruột cho mượn 150 triệu đồng chuyển cho các đối tượng (nhóm này giảm 50 triệu đồng). Hiếu đồng ý.

Chiều 13/12, nhận được tiền, đối tượng đưa họ khỏi phòng ra đường. Từ đây, cả 2 thuê xe chở đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 20 triệu đồng. Quí và Hiếu tìm cách về Việt Nam và thuê xe chở về nhà ở ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa gần sáng ngày 14/12.

"Khi con về rồi, tôi đi vay mượn để trả lại cho cháu Hiếu tổng cộng 170 triệu đồng", bà Mỹ khóc kể.

Sáng 16/12, khi tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh.

"Do anh Quí bị bắt giữ bên kia đường biên nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi nạn nhân được thả về, công an đã trực tiếp làm việc với anh Quí và Hiếu để làm rõ các vấn đề liên quan", đại diện CSĐT tỉnh cho biết.