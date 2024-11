Vụ 5 người Việt bị tống tiền, tra tấn tại Campuchia, người vi phạm có thể bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau?

5 người bị bắt cóc, tra tấn ở Campuchia

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra vụ án giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tại TP.Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Văn Thanh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng (cùng 27 tuổi) về tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng Lê Duy Cường bị đề nghị truy tố về tội giết người, tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, một số nghi phạm đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã, xử lý sau.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 24/8/2023, nhóm 5 người quê Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa được đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu vực biên giới tỉnh An Giang. Họ đi theo đầu mối đã liên hệ từ trước với lời hứa hẹn là qua Campuchia, sau đó "đi chui" sang Đài Loan kiếm việc làm.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: V.N.

Tuy nhiên, khi đến Campuchia, cả 5 người bị nhóm Khoa, Mạnh, Thanh lên kế hoạch khống chế, bắt giữ. Các nạn nhân sau đó bị đưa về nhà trọ của Thanh thuê tại xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia và bị lấy hết tài sản gồm tiền, điện thoại di động...

Tại đây, Thanh, Dũng, Thảo cùng một số người đã tra tấn, đánh đập dã man các nạn nhân. Toàn bộ quá trình này được Thanh dùng điện thoại ghi hình, gửi cho người nhà các nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền chuộc "mạng".

Riêng một nạn nhân H.V.M. (trú Hải Dương) do gia đình không chuyển tiền chuộc nên bị Lê Duy Cường dùng báng súng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Ngày 25/8/2023, sau khi gia đình của 3 trong số 5 nạn nhân chuyển gần 500 triệu đồng, nhóm Khoa bỏ đi. Bốn nạn nhân còn lại tự cởi trói rồi bỏ chạy, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực tỉnh An Giang, cầu cứu lực lượng chức năng.

Cảnh sát xác định Khoa và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người thân các nạn nhân và hơn 70 triệu đồng tài sản bị cướp từ trên người các nạn nhân, chia nhau tiêu xài.

Trước đó hồi tháng 7, nhóm của Trương Văn Chung và 4 người khác có hành vi đưa các nạn nhân vượt biên trái phép đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khung hình phạt đối với tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Luật sư Nguyễn Bá Huy– Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, hành vi của nhóm bị can là hành vi vi phạm pháp luật, liền một lúc phạm nhiều tội phạm nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm khắc.

Trong vụ việc trên, các bị can thực hiện hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi này có tính chất nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Khi các bị can bắt giữ nạn nhân và thông báo cho gia đình về số tiền chuộc thì hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản của gia đình nạn nhân hay chưa.

Với số tiền và mức độ nghiêm trọng, các đối tượng có thể sẽ bị xử lý về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Hình sự 2015. Trường hợp bị chứng minh là có tội, người vi phạm có thể bị phạt tù với mức thấp nhất là 2 năm, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Cùng với đó, việc nhóm bị can có hành vi cướp tài sản với giá trị tài sản hơn 70 triệu đồng của các nạn nhân cũng có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt thấp nhất là 3 năm, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo luật sư Huy, với đối tượng dùng báng súng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não, tử vong cho 1 nạn nhân. Trường hợp có đủ cơ sở, cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố người gây ra vụ việc về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt thấp nhất từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc tổng hợp và quyết định hình phạt đối với từng bị can thế nào sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật hình sự, nguyên nhân, động cơ, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.