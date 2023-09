Lực lượng Biên phòng nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo

Những ngày đầu tháng 8/2023, nhóm phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đi dọc biên giới biển nước ta tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những nỗ lực của Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cần phát huy sức mạnh toàn dân

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 43km đường biên giới trên bộ, địa bàn 6 xã với 24 thôn, khe bản giáp biên giới... Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đồn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô thông tin: Hiện, tuyến biên giới đơn vị quản lý có nhiều đường mòn và lối mở tự phát, mặt khác người dân lại chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ còn hạn chế, với vai trò bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Đồn Biên phòng đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của người dân mà đặc biệt ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tham gian quản lý, bảo vệ biên giới. Nhờ đó mà tình hình an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ luôn được bảo vệ vững chắc.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cùng người dân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: Phạm Học

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Nắm được địa bàn có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên các cán bộ Đồn biên phòng đã lựa chọn những cán bộ chiến sĩ nắm địa bàn, thông thạo tiếng dân tộc, thường xuyên đến các vùng giáp biên để nắm tình hình cũng như kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân. Đồng thời từ đó, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyện trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Đồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 6 xã biên giới thành lập các tổ tự quản an ninh trật tự với hơn 120 thành viên tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn chủ động bám sát các thôn, bản, tích cực phối hợp tham gia các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo.

Nắm chắc, dự báo đúng tình hình biên giới trên biển

Giới thiệu với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là tỉnh nằm trong vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, có 66 xã ven biển, vùng biển rộng trên 6.000 km2 với nhiều hải cảng, đường biển thông thương trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, đây còn là nơi sở hữu kỳ quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long cùng trên 2.000 hòn đảo; là ngư trường rộng lớn. Phát huy lợi thế này, Quảng Ninh đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, sản xuất, dịch vụ, du lịch… thúc đẩy hoạt động xuất, nhập cảnh, vận tải biển, giao thương, hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, khu vực biên giới biển của Quảng Ninh cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác biên phòng. Điển hình là các vấn đề như: Tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh hải, tranh chấp ngư trường, đánh bắt hải sản trái phép,… có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn các nguy cơ diễn biến phức tạp.

Cán bộ chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuần tra trên vùng biển đơn vị phụ trách. Ảnh: Thành An

"Xuất phát từ những đặc điểm nói trên, để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh luôn nắm chắc, dự báo đúng tình hình khu vực biên giới, nội, ngoại biên. Kịp thời tham mưu, đề xuất với tỉnh đề ra các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh sát thực, xây dựng biên giới biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng, hải đội đã triển khai thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các huyện ven biển; phối hợp làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống tội phạm và các công tác khác, nhất là thực hiện xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh", Đại tá Nguyễn Văn Thiềm nhấn mạnh.

Theo Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tổ chức hàng chục nghìn lượt phương tiện, hàng trăm nghìn lượt người tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển; phát hiện, xua đuổi trên 1.000 lượt tàu cá, tàu chức năng nước ngoài vi phạm chủ quyền; bắt giữ, xử lý gần 10.000 vụ, phương tiện buôn lậu, gian lận thương mại, chở hàng cấm, hàng trái phép, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ thủy sản…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 4.274 lượt tổ/20.989 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo…

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền pháp luật, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh Phương Anh

"Với tinh thần chủ động, tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của bà con ngư dân; phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn", "Khu dân cư văn hóa biển", "Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa"… góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới biển" - Đại tá Nguyễn Văn Thiềm nói.

Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển, đảo.