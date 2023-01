Cụ thể, đơn vị bố trí lực lượng cấp phát mũ bảo hiểm mới, bảo đảm chất lượng để đổi cho những trường hợp sử dụng mũ kém chất lượng, cai quài bị hư hỏng cùng với nước uống, khăn lạnh, bánh mì, khoai lang...

Lực lượng cảnh sát giao thông đổi mũ bảo hiểm mới, đạt chất lượng cho người dân trên đường về quê ăn Tết.

Chiều 15/1, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam như: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... đổ về tỉnh Đắk Nông mỗi lúc một đông. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón Tết, khi vừa qua Trạm thu phí được lực lượng CSGT hướng dẫn, dừng lại để nhận nước suối, khăn lạnh, bánh mì, sữa, khoai lang luộc miễn phí rồi tiếp tục hành trình.

Nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ và cảm động. Chị H'Duyên (quê ở Gia Lai) chia sẻ: "Tôi làm việc ở TP.Hồ Chí Minh, sáng nay dậy sớm để cùng người thân chạy xe máy về quê đón Tết. Mọi người cùng nhau chạy một quãng đường khá xa, thấy rất mệt nhưng khi qua địa phận tỉnh Đắk Nông được các anh, chị CSGT mời vào tặng khăn lạnh, nước uống, khoai lang luộc… khiến mọi người rất vui. Cảm động hơn khi được anh chị đổi mũ bảo hiểm cũ, lấy mũ bảo hiểm mới, đảm bảo chất lượng làm cho mọi người có tinh thần tốt hơn để lái xe tiếp tục hành trình về nhà".

Lực lượng công an kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Còn anh Nguyễn Văn Thắng (quê tỉnh Kon Tum) vui vẻ nói: "Đi đường dài, được lực lượng CSGT "tiếp sức" nước, khăn lạnh còn tuyên truyền, nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, chúng tôi cảm ơn lực lượng Công an Đắk Nông rất nhiều".

Trong chiều 15/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi tặng 5.000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mì, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300kg khoai lang luộc cùng nhiều khăn lạnh gửi tặng người dân. Đơn vị còn tổ chức tuyên truyền quy định đã uống rượu, bia thì không tham gia giao thông, không chạy quá tốc độ, phải đi đúng phần đường làn đường... để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Cảnh sát giao thông Công an Đắk Nông tặng nước uống, khăn lạnh cho người dân trên đường về quê ăn Tết.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hàng năm, ngoài làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đắk Nông lại xuống đường "đồng hành, tiếp sức" cùng người tham gia giao thông về quê ăn toàn, đón Tết hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình.