Lực lượng vũ trang Ukraine lập mưu bao vây quân đội Nga gần Melitopol

Cảnh chiến tranh tàn phá ở chiến trường Bakhmut. Ảnh IT

AFU có ý định bao vây quân đội Nga gần Orekhov ở vùng Zaporozhye (Zaporizhzhia), kênh Come and See Telegram dẫn nguồn tin riêng cho biết.



"Mục tiêu của cuộc tấn công là làng Veseloye, nằm ở phía tây bắc Melitopol. Lực lượng Nga sẽ bị bao vây trong khu vực Orekhovo", nguồn tin của kênh cho biết.

Các đơn vị Ukraine cũng có thể cố gắng vượt sông Dnepr ở khu vực Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson.

Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, trước đó nói rằng nước này đang tiến gần đến một trận chiến mang tính bước ngoặt trong lịch sử hiện đại. Ông nói thêm rằng trận chiến này sẽ diễn ra vào mùa xuân năm nay, theo kế hoạch.

"Dù muốn hay không, nhưng chúng ta đang tiến tới một trận chiến mang tính bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của Ukraine", Budanov nói hôm 24/4.

Ông Kirill Budanov cũng tin rằng các đồng minh của Ukraine sẽ không làm chậm việc cung cấp viện trợ quân sự ngay cả khi Ukraine đạt được những lợi ích "hạn chế".

Trong một diễn biến khác, một hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander của Nga đã tấn công một đơn vị triển khai lính đánh thuê nước ngoài tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên vào ngày 24/4 rằng có tới 60 chiến binh của Quân đoàn Gruzia đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ngoài tổn thất về nhân lực, Ukraine còn mất 15 đơn vị thiết bị quân sự nằm trên lãnh thổ liền kề. Khoảng 20 lính đánh thuê khác bị thương nặng.

Bộ này cho biết thêm, các chiến binh Quân đoàn Gruzia bị tiêu diệt đã tham gia vào vụ tra tấn và sát hại binh lính Nga gần Kiev vào tháng 3/2022.