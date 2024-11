Ông Lavrov than phiền cả các nước "thân thiện" cũng từ chối tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông Ông Lavrov than phiền cả các nước "thân thiện" cũng từ chối tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông do lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gặp vấn đề trong việc bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu cho máy bay của mình do các lệnh trừng phạt được áp dụng sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ.