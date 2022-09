Đã một thời gian dài, kể từ khi công chúng chứng kiến một vụ lùm xùm "hấp dẫn" như những gì đã diễn ra với hậu trường đoàn làm phim "Don't Worry Darling". Điều gì ở một bộ phim kinh dị với sự tham gia của Florence Pugh, Harry Styles và Chris Pine được công chúng chờ đón, lại trở thành nơi để truyền thông và dư luận "săm soi" những vụ bê bối phía sau hậu trường?

Bắt đầu với việc nam diễn viên Shia LaBeouf được thay thế bởi Harry Styles sớm trong quá trình sản xuất. Sau đó là tin đồn về mối quan hệ trên phim trường giữa nam ca sĩ này và đạo diễn Olivia Wilde. Nguồn cơn thông qua việc Wilde bị tống đạt giấy tờ về quyền nuôi con, liên quan đến việc cô ấy đang ly hôn chồng, tiếp đó là tin đồn về căng thẳng giữa Wilde và Pugh.

Tất cả những điều đó đã lên đến đỉnh điểm trong buổi ra mắt toàn thế giới ở LHP Venice. Giới truyền thông đã cố phân tích ngôn ngữ cơ thể của đoàn làm phim tại buổi lễ để chỉ ra rằng, những vụ lùm xùm là có thật hay chỉ là chiêu trò quảng bá hình ảnh?

Lùm xùm hậu trường phim của Harry Styles có làm giảm lợi nhuận phòng vé?

Đoàn làm phim "Don't Worry Darling". (Ảnh: IT).

Những gì đang xảy ra với "Don't Worry Darling" không phải là chưa từng có trong quá khứ. Quá trình sản xuất phim dính bê bối là một hiện tượng lâu đời như chính ngành công nghiệp điện ảnh và đó là một hiện tượng đi kèm với "lợi - hại" của riêng nó. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, những vụ việc này có thể là ngòi nổ cho một tương lai xán lạn của bộ phim vì tính lan truyền rộng rãi hoặc chính là liều thuốc độc để giết nó từ trong trứng nước.

Trong quá khứ, có lẽ bộ phim có bối cảnh bê bối "khét tiếng" nhất trong lịch sử là "Cleopatra" năm 1963, bộ phim gần như hủy hoại hãng phim 20th Century Fox với ngân sách quá lớn, đồng thời làm dấy lên đồn thổi về mối tình trên phim trường của Elizabeth Taylor và Richard Burton, kết thúc cuộc hôn nhân của cả hai. "Chưa bao giờ vụ bê bối về người nổi tiếng lại lan rộng đến mức nhận thức được toàn cầu", Vanity Fair từng viết về vụ bê bối.

Nhưng kể cả khi "Cleopatra" trở thành tên viết tắt của một vụ bê bối hậu trường trong ngành điện ảnh, dù cuối cùng vẫn thua lỗ do ngân sách 44 triệu USD quá "khủng khiếp" ở thời điểm đó thì "Cleopatra" vẫn cho thấy sức hút của bộ phim tại phòng vé. Đây là tác phẩm doanh thu số một trong năm 1963 và một năm sau khi được phát hành, bộ phim đã lọt vào top 10 doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Ngoài ra, hãy xem Brad Pitt và Angelina Jolie - cặp đôi có bộ phim "Mr. & Mrs. Smith" ra mắt trùng hợp với thời điểm vụ ly hôn của Pitt với Jennifer Aniston. Pitt và Jolie trở thành một cặp chỉ sau khi bộ phim công chiếu vào tháng 6/2005. Nếu bạn nghĩ rằng sự soi xét của công chúng trước khi bộ phim ra mắt sẽ làm hại doanh thu, hãy nghĩ lại khi nhìn vào bộ phim này. "Mr. & Mrs. Smith" đứng đầu phòng vé trong tuần đầu ra mắt và cuối cùng đã thu về 487 triệu USD trên toàn thế giới, đưa bộ phim này vào top 10 phòng vé nội địa trong năm. Đó là bộ phim có doanh thu phòng vé tốt nhất cho đến nay của cả Pitt và Jolie.

"Mr. & Mrs. Smith" là thành tích phòng vé kỷ lục của cặp đôi diễn viên Brad Pitt và Angelina Jolie. (Ảnh: IT).

Một phần lý do khiến nhiều người lo lắng rằng, lùm xùm hậu trường có thể khiến "Mr. & Mrs. Smith" thành "con tàu đắm" từ một vụ việc tương tự từng xảy ra trong quá khứ. Những tin đồn tình cảm được cho là thủ phạm đằng sau sự thất bại của một bộ phim kinh dị "Proof of Life" ra mắt vài năm trước đó. Trong quá trình sản xuất bộ phim "Proof of Life", Meg Ryan và Russell Crowe bắt đầu ngoại tình, trong khi cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ của Ryan với Dennis Quaid kết thúc. Vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông đã có rất nhiều lời bàn tán, người ta cho rằng cuộc tình này sẽ ảnh hưởng xấu đối với hình ảnh của Ryan là "tình quốc dân" sau một chuỗi các bộ phim tình cảm thành công. Cuối cùng, vụ bê bối dẫn đến thành tích phòng vé chỉ đạt ở mức tầm trung của "Proof of Life". Dư luận thích xem những tin đồn hậu trường hơn chính nội dung của bộ phim này.

Điều này đưa chúng ta quay trở lại "Don't Worry Darling" và liệu những lùm xùm hậu trường có ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé của bộ phim hay không. Lịch sử cho thấy, có lẽ doanh thu bộ phim sẽ chẳng mấy bị ảnh hưởng. "Mr. & Mrs. Smith", "War of the Worlds" và "Cleopatra" đều thu hút khán giả mặc các bê bối phía sau những bộ phim này. Ngoài ra, các vụ lùm xùm của "Don't Worry Darling" quá phân tán và đa hướng để dư luận thống nhất sự tập trung vào một vụ việc. Kể cả đến hiện tại, vẫn không thể tóm tắt toàn bộ câu chuyện một cách đơn giản.