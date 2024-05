Lương nhân viên nấu ăn mầm non từ 1/7 sau cải cách: Tăng nhờ đề xuất nghề độc hại nguy hiểm?

Lương nhân viên nấu ăn mầm non từ 1/7 sau cải cách: Vui mừng sau đề xuất bổ sung nghề nấu ăn vào danh mục nghề độc hại nguy hiểm

Mới đây, thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa nhận được đơn đề nghị của nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non công lập thuộc thành phố Hà Nội kiến nghị bổ sung nghề nuôi dưỡng tại các trường mầm non công lập vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Sau khi nghiên cứu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Công văn 1192 ngày 4/5/2024 đề xuất bổ sung nghề nấu ăn vào danh mục nghề độc hại nguy hiểm.

Nhân viên bếp ăn luôn làm trong môi trường rủi ro, nguy hiểm. Ảnh: Website trường

Trước tin vui này, nhiều nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non bày tỏ vui mừng, mong đợi. Trao đổi với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Ngọc, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nuôi dưỡng, Trường Mầm non số 5, quận Ba Đình, Hà Nội ý kiến: "Nhân viên trong nhà trường đặc biệt là nhân viên nuôi dưỡng đang phải làm việc với rất nhiều rủi ro, ô nhiễm tiếng ồn, tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khối lượng công việc lớn. Việc đưa vào hạng mục công việc nặng nhọc đáng lẽ nên được làm từ lâu rồi bởi công việc này quá mất sức.

Hơn nữa, chúng tôi kiến nghị nhân viên đang làm việc trong nhà trường, đặc biệt là nhân viên nuôi dưỡng cần có một ngạch lương riêng của công việc này như giáo viên hay những nhân viên trường học khác".

Cô Nguyễn Vân Anh, một giáo viên mầm non ở Hà Nội cũng bày tỏ: "Ý kiến của tôi về vấn đề nhân viên làm việc trong nhà trường có nên đưa vào ngành nghề nặng nhọc không thì theo tôi là rất cần. Như tôi chứng kiến, mùa đông còn đỡ vất vả chứ mùa hè nhân viên phải làm việc vất vả vô cùng, nhiệt độ ngoài trời 40 độ C thì chắc nhiệt độ trong bếp phải đến 50-60 độ dù đã có quạt, bởi nhiệt độ tỏa ra từ bếp, từ những nồi thức ăn lớn là rất cao.

Hầu hết những người làm ở bếp đều nói rất to và tai rất kém bởi họ luôn phải làm việc trong điều kiện tiếng ồn lớn và dĩ nhiên là nguy hiểm thì luôn rình rập".

Mong lương nhân viên nấu ăn mầm non từ 1/7 sẽ tăng

Trước đó, tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐTBXH ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định: nghề nấu ăn cho từ 100 suất trở lên chỉ được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm khi diễn ra tại "các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể" và trong lĩnh vực du lịch (điều kiện lao động loại IV). Theo đó, công việc nấu ăn của nhân viên nuôi dưỡng cho các trường mầm non công lập không thuộc đối tượng trong Danh mục của Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH.

Về tính chất đặc thù của bậc học mầm non, có thể thấy việc giáo dục trẻ trên lớp và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là 2 nhiệm vụ quan trọng, song hành và không thể tách rời. Cùng với công việc dạy trẻ, việc nấu ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng, khẩu vị, yêu cầu an toàn, vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và đảm bảo sức khỏe của trẻ. Do đó, công việc của các nhân viên nuôi dưỡng cần được quan tâm thực hiện các chế độ chính sách hợp lý.

Tuy nhiên, theo đơn phản ánh, công việc hàng ngày của các nhân viên nuôi dưỡng mặc dù có khối lượng lớn (chuẩn bị cho khoảng từ 300 đến 800 suất ăn mỗi ngày) nhưng diễn ra trong điều kiện thiếu đảm bảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động như: môi trường ẩm ướt, tiếp xúc với nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, tư thế làm việc gò bó, thường xuyên làm việc với trang thiết bị dễ gây tai nạn, chịu ảnh hưởng từ các hóa chất tẩy rửa.... Do đó, rất nhiều nhân viên trong quá trình lao động đã gặp tai nạn, chịu thương tật vĩnh viễn.

Mặt khác, theo phản ánh tại đơn đề nghị, mức tiền lương của các nhân viên nuôi dưỡng hiện khá thấp (chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng). Hiện nay hệ số lương đối với nhân viên nuôi dưỡng (đầu bếp ở trường học) bậc 1 sau 3 tháng thử việc là 1,65 (tương đương hơn 2,6 triệu đồng), hệ số lương bậc 7 với người đã công tác 14 năm là 2,73 (tương đương hơn 4,3 triệu đồng).

Nhằm giúp đội ngũ nhân viên trường học tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, Bộ GDĐT cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Chính vì vậy, nhân viên nấu ăn mong mỏi sẽ nằm trong nhóm nhân viên trường học được tăng thêm phụ cấp sau cải cách 1/7/2024. Nhân viên nấu ăn mầm non hiện nay chỉ bao gồm lương cơ bản cộng với phụ cấp bán trú.