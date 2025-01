Lý do 6 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí phương tiện Lý do 6 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí phương tiện

Cục Đường bộ Việt Nam là đơn vụ tổ chức thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí, áp dụng mô hình với đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC.