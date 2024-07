Lý do bất ngờ khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị chậm và huỷ chuyến

Cục Hàng không Việt Nam công bố số liệu thống kê trong sáu tháng đầu năm nay, có gần 31.500 chuyến bay của các hãng hàng không nước ta bị chậm chuyến.

Cụ thể, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airlines, Vietravel Airlines đã khai thác tổng số 129.527 chuyến bay, trong đó số chuyến bay đúng giờ là 98.106, chiếm 75,7%.



Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mặc dù khai thác số lượng chuyến bay khá tương đồng khi Vietnam Airlines khai 55.026 chuyến và Vietjet nhỉnh hơn một chút với con số 55.963 chuyến, nhưng, tỷ lệ bay đúng giờ của Vietnam Airlines vẫn chiếm khá cao với tỷ lệ 84,1%; Vietjet chỉ đạt tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ 65,8%,thấp nhất trong các hãng hàng không.

Tính chung 6 tháng đầu năm, số chuyến bay chậm chuyến là 31.421 chuyến, chiếm 24,3%; có 491 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,4%.

Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong sáu tháng đầu năm nay được Cục Hàng không Việt Nam chỉ ra là do máy bay về muộn (60,4% tổng số chuyến bay bị "delay") và do các hãng hàng không (27,7%). Các nguyên nhân còn lại là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Trong thời gian vừa qua, các hãng hàng không cũng đã tích cực bổ sung thêm máy bay để giải quyết vấn đề thiếu hụt máy bay trong dịp cao điểm hè 2024 và những tháng cuối năm 2024.

Điển hình như, vào ngày 8/7 vừa qua, Vietnam Airlines đón nhận "tân binh" Airbus A320neo gia nhập đội máy bay. Đây là máy bay đầu tiên trong số ba chiếc Airbus A320neo mà Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận trong năm nay.

Máy bay Airbus A320neo là dòng máy bay thân hẹp hiện đại, được trang bị động cơ thế hệ mới, tiết kiệm 16% nhiên liệu, giảm 75% tiếng ồn và 50% khí thải độc hại so với các dòng máy bay thế hệ trước.

Ngoài ba máy bay Airbus A320neo sẽ được đưa về, Vietnam Airlines cũng sẽ tiếp tục nhận máy bay thân rộng Boeing 787-10 hiện đại trong thời gian tới. Đây là một trong những loại máy bay lớn nhất trong gia đình Boeing 787, đồng thời cũng là loại máy bay chở khách lớn nhất của hàng không Việt Nam hiện nay.

Tương tự, ngày 10/7/2024, hãng hàng không Bamboo Airways và Tập đoàn IAI ký kết hợp đồng bảo dưỡng động cơ CFM56-5B với giá trị lên tới 36 triệu USD.

Theo hãng hàng không Bamboo Airways, hợp đồng đã được 2 bên thống nhất ký kết với điều khoản Israel Aerospace Industries (IAI) sẽ cung cấp gói dịch vụ bảo dưỡng cho 06 động cơ CFM56-5B trang bị trên các máy bay A321 của Bamboo Airways, trong giai đoạn 2024 – 2025.

Cùng với đó, IAI sẽ cho Bamboo Airways thuê 1 động cơ CFM56-5B trong thời hạn 2 năm, bắt đầu từ năm 2024. Tổng giá trị hợp đồng được kí kết lên tới 36 triệu USD.

Thông tin về việc hợp tác này, ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết: "Bamboo Airways lựa chọn đối tác IAI dựa trên uy tín toàn cầu và khả năng cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất về bảo dưỡng và sửa chữa động cơ máy bay".

"Chúng tôi tin rằng dịch vụ MRO chuyên nghiệp mà IAI đem tới sẽ góp phần nâng cao chất lượng và độ tin cậy cho đội bay Bamboo Airways", ông Lương Hoài Nam nói.