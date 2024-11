Lý do The Beverly được nhiều gia đình trẻ thành đạt lựa chọn làm bến đỗ Lý do The Beverly được nhiều gia đình trẻ thành đạt lựa chọn làm bến đỗ

The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) là không gian sống lý tưởng cho những gia đình có trẻ thành đạt, nơi cha mẹ được hưởng thụ cuộc sống tiện nghi đúng chất Mỹ, con cái được phát triển trong môi trường văn minh, hiện đại, vững bước trở thành những công dân toàn cầu.

Khẩu vị mua nhà thay đổi: Chất lượng sống được đề cao Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền vừa nhận bàn giao căn hộ The Beverly hồi tháng 10 vừa qua và đang chuẩn bị chuyển về ở sớm. "Lúc trước thì cả nhà nôn nao đến ngày bàn giao quá trời. Giờ nhận nhà thấy quá đẹp, tiện ích cũng đầy đủ, không cần phải đi đâu xa. Cả nhà chỉ mong mau chóng chuyển về để bé đi học ở Vinschool cho tiện", chị Hiền chia sẻ. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền hào hứng nhận bàn giao căn hộ The Beverly Cũng giống như chị Hiền, nhiều gia đình quyết định chuyển về The Beverly xuất phát từ lý do thuận tiện cho con cái đi học và môi trường sống tiện nghi, đầy đủ tiện ích. Anh Nguyễn Văn An (40 tuổi) cho biết từ khi có con, tiêu chí lựa chọn tổ ấm của gia đình cũng có nhiều thay đổi, hướng nhiều hơn tới môi trường phát triển cho con cái. "Các con cần có không gian xanh để vui chơi, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, học tập trong trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế và cộng đồng văn minh để giao lưu, kết nối. The Beverly lại thỏa mãn một cách hoàn hảo các tiêu chí này khi nằm liền kề chuỗi trường học đẳng cấp cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chủ đầu tư lại đang áp dụng chính sách ưu đãi gói học bổng Vinschool lên tới 300 triệu rất có lợi cho các gia đình có con đang tuổi đi học", anh An nói. Sau khi tìm hiểu, gia đình anh An đã quyết định mua ngay hai căn liền kề với ý định đập thông, xây dựng tổ ấm trong mơ và hiện đang chờ nhận nhà trong tháng 11 này. Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS 6 tháng cuối năm của Batdongsan.com.vn, nhu cầu mua nhà được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng đã có gia đình, trong đó, môi trường sống chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định của nhóm khách hàng này, bên cạnh giá bán và vị trí. Ngoài ra, khi mua nhà, nhóm người đã kết hôn đặc biệt quan tâm tiện ích giáo dục và mua sắm. Đây cũng chính là những lợi thế vượt trội của The Beverly. Không gian phát triển hoàn hảo cho con trẻ The Beverly dễ dàng chinh phục các gia đình trẻ thành đạt còn nhờ nhiều lợi thế hiếm có khó tìm về vị trí, tiện ích và phong cách sống chuẩn Mỹ. Đầu tiên phải kể đến vị trí đắc địa ngay trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, xung quanh là chuỗi trường học đẳng cấp bậc nhất khu Đông TP HCM. Với tổng số 24 trường học trong lòng dự án, có thể nói Vinhomes Grand Park là đại đô thị hiếm hoi vừa đạt kỷ lục về số lượng trường học nội khu lại vừa có hệ thống giáo dục đa tầng, hoàn thiện hàng đầu TP.HCM. Trong đó, nổi bật là hệ thống trường liên cấp Vinschool đã đi vào hoạt động. Đây cũng là hệ thống giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt giám định toàn diện của Hội đồng các trường quốc tế CIS. Trường quốc tế Hàn Quốc KGS với đủ các cấp học cũng là môi trường lý tưởng cho các cư dân nhí tiếp cận tinh hoa giáo dục thế giới ngay từ nhỏ, phát triển tri thức để trở thành công dân toàn cầu. Hệ thống trường học chuẩn quốc tế Vinschool sẽ tiếp bước cho các cư dân nhí trở thành công dân toàn cầu Để nuôi dưỡng những mầm non tương lai, chủ đầu tư cũng phát triển chuỗi tiện ích đa dạng tại The Beverly. Trong nội khu là cụm hồ bơi, khu thể thao, sân tập bóng rổ, tennis, sân chơi trẻ em, sân vận động liên hoàn để các em rèn luyện sức khỏe, thể lực. Ngay cạnh dự án là đại công viên rộng 36ha với không gian xanh mát để trẻ thoải mái khám phá thế giới xung quanh. Ngoài ra, chuỗi tiện ích đẳng cấp của đại đô thị Vinhomes Grand Park như TTTM Vincom Mega Mall đã khai trương hay công viên giải trí VinWonders chuẩn bị mở cửa vào tháng 12 tới cũng sẽ mang tới những trải nghiệm quý giá cho tuổi thơ của con trẻ. Sống trong thành phố quốc tế đa sắc màu, các em nhỏ cũng sẽ được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, học tập từ cộng đồng văn minh, gắn kết với hơn 60.000 người, từ đó có điều kiện giao lưu, phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, bản lĩnh. Các tiện ích nội tòa dành riêng cho cư dân nhí The Beverly đều đã hoàn thiện để phục vụ cư dân Đáng chú ý, an cư tại The Beverly, cả gia đình sẽ tìm được định nghĩa đích thực về cuộc sống hưởng thụ, sang trọng đúng chất Mỹ. Sở hữu căn hộ "luxury sky living" tầm nhìn "triệu đô" 360 độ với 3 mặt thoáng, các cư dân sẽ được đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của sông Đồng Nai mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn. Cư dân còn được tận hưởng trọn vẹn 3 tầng tiện ích đẳng cấp, bao gồm trong tòa nhà, nội khu và tiện ích chung. Hệ tiện ích nội khu đa dạng tại The Beverly sẽ mang lại môi trường sống năng động cho con trẻ Tựa như Beverly Hills - nơi ở của các ngôi sao Hollywood, tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, The Beverly đang là bến đỗ của nhiều gia đình thượng lưu hiện đại. 