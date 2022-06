Lý giải sức hút của “siêu phẩm” gây sốt thị trường Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Siêu dự án của những kỉ lục

Theo nhận định của các chuyên gia, loại hình bất động sản (BĐS) thấp tầng có giá trị đầu tư cao nhưng cũng đem lại lợi nhuận lớn, là phân khúc dành cho các nhà đầu tư đẳng cấp. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do quỹ đất eo hẹp, BĐS thấp tầng - đặc biệt là những dự án từ các chủ đầu tư uy tín thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư có tầm nhìn.

Nổi bật trong giỏ hàng các dự án BĐS thấp tầng hiếm hoi tại thị trường phía Bắc, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire như "viên kim cương" được giới đầu tư săn đón. Sở hữu tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thỏa mãn "cơn khát" của thị trường về sản phẩm biệt thự, nhà phố, shophouse cao cấp tại phía Đông Hà Nội.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có tới gần 6.000 khách hàng đã hoàn tất hợp đồng và hàng nghìn khách hàng khác đang hoàn tất thủ tục

Đại diện Vinhomes tiết lộ, chỉ sau một thời gian ngắn trình làng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có tới gần 6.000 khách hàng đã hoàn tất hợp đồng và hàng nghìn khách hàng khác đang hoàn tất thủ tục. Sự kiện mở bán của dự án luôn là tâm điểm trên thị trường BĐS khi thu hút nhiều nhà đầu tư và cư dân tương lai. Với lực hấp dẫn khó cưỡng, "siêu phẩm" này hứa hẹn sẽ làm nên những kỷ lục bán hàng mới của Vinhomes cũng như kỳ tích chưa từng có cho thị trường BĐS.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hội tụ đầy đủ ưu thế để trở thành chốn an cư lý tưởng

Chốn an cư và đầu tư hấp dẫn

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hội tụ đầy đủ ưu thế để trở thành chốn an cư lý tưởng và kênh đầu tư đem lại lợi nhuận vượt trội.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thừa hưởng trọn vẹn kết nối giao thông thuận tiện

Cách Vinhomes Ocean Park 1 chỉ 3 phút di chuyển, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thừa hưởng trọn vẹn kết nối giao thông thuận tiện. Chỉ 20 phút lái xe, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có thể di chuyển tới Hồ Gươm, 5 phút chạy xe máy đến nút giao Cổ Linh, 10 phút di chuyển đến cầu Vĩnh Tuy, 40 phút lái xe tới sân bay quốc tế Nội Bài…

Về quy hoạch, BĐS thấp tầng tại dự án được chia thành các phân khu với tên gọi mang hơi thở biển khơi: Ngọc Trai, Sao Biển, San Hô, Hải Âu, Chà Là, Đảo Dừa, Cọ Xanh... Hội tụ tinh hoa kiến trúc từ những đô thị phồn hoa bậc nhất trên thế giới như Paris hoa lệ, Đông Dương bí ẩn, Venice thơ mộng, Florida sôi động, Địa Trung Hải phóng khoáng…, tất cả tạo nên một bản giao hưởng phong cách sống - bản sắc độc đáo mà không nhiều dự án trên thị trường có được.

The Empire là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho mục đích an cư, kinh doanh và đầu tư.

Theo đại diện Vinhomes, với lợi thế diện tích rộng rãi, đa dạng công năng, thiết kế mở mang cả thiên nhiên vào từng không gian sống… các sản phẩm BĐS thấp tầng ở đây là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho mục đích an cư, kinh doanh và đầu tư. Đây được coi là giá trị cốt lõi ghi điểm mạnh với các nhà đầu tư của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Sức hấp dẫn của thành phố biển hồ còn được tạo ra bởi đặc quyền sống giữa những kỳ quan tầm cỡ thế giới. Đó là tổ hợp công viên Biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park (18ha), hồ nước mặn lớn nhất châu Á Laguna (9,3ha), Đại lộ Kinh đô Ánh sáng Kingdom Avenue (5,8ha)… Sau một ngày bộn bề với công việc, cư dân The Empire được tận hưởng những phút giây "ở phố sống biển" theo cách rất riêng. Bất kể thời gian nào, cư dân cũng có thể dạo bước trên bãi cát mịn màng rợp bóng dừa, thả mình trong làn nước trong xanh của Tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới rộng 18ha hay hít hà làn gió mát tựa biển khơi trong không gian xanh thoáng đãng.

Với ưu thế vượt trội từ thiết kế, cảnh quan tới hệ thống tiện ích đẳng cấp, khả năng tăng giá trong dài hạn là điều được dự báo trước tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Bên cạnh đó, cư dân còn được hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi với hệ thống tiện ích "all in one" đẳng cấp quốc tế mang thương hiệu Vingroup, bao gồm Vincom, Vinschool, Vinmec... Ngoài ra, Tổ hợp công viên Biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park sẽ là điểm đến mới của những siêu show, đại nhạc hội biển tầm cỡ quốc tế, biến nơi đây thành thiên đường "không ngủ" với 365 ngày lễ hội.

Đặc biệt nhất, nhà phố và biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 2 có diện tích linh hoạt từ 48m2 nên chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 6 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá vô cùng hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu BĐS thấp tầng thương hiệu Vinhomes.

Với ưu thế vượt trội từ thiết kế, cảnh quan tới hệ thống tiện ích đẳng cấp, khả năng tăng giá trong dài hạn là điều được dự báo trước tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Đặc biệt, tọa lạc ở trung tâm "tam giác vàng" Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước hiện nay, dự án sở hữu đòn bẩy duy trì đà tăng giá bền vững, lâu dài.

Là tâm huyết ở phía Đông Hà Nội của Vingroup, Vinhomes Ocean Park 2 khi kết nối cùng Vinhomes Ocean Park 1 sẽ trở thành siêu đô thị biển tầm cỡ thế giới 1.000ha với tiềm năng tăng giá liên tục trong dài hạn.