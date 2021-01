Lý Nhã Kỳ ở tuổi U40 vẫn chưa chồng con vì lý do này?

Nhan sắc xinh đẹp hút mọi ánh nhìn của Lý Nhã Kỳ ở tuổi U40.

Trong một gameshow gần đây, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi nhắc đến chuyện chồng, con trong tình huống khi bị đồng nghiệp "tố" không có kinh nghiệm về cuộc sống gia đình. Trước ý kiến này, Lý Nhã Kỳ đã hài hước thanh minh: "Chứ giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Phát ngôn của Lý Nhã Kỳ ngay sau đó khiến dàn nghệ sĩ cùng tham gia chương trình như: Chí Thiện, Hồ Bích Trâm... cũng như khán giả ngưỡng mộ. Họ bày tỏ mong muốn được làm "nhân viên đếm hột xoàn" cho người đẹp họ Lý.

Lý do chưa tính đến chuyện chồng, con vì bận "bán hột xoàn" của Lý Nhã Kỳ khiến đồng nghiệp, khán giả phấn khích.

Thực tế, Lý Nhã Kỳ vốn được mệnh danh là "yêu nữ hàng hiệu" đình đám showbiz Việt. Cô là nghệ sĩ sở hữu cả "kho hàng hiệu", xế hộp hạng sang cùng nhiều bất động sản có vị trí đắc địa. Nhiều người còn choáng ngợp khi Lý Nhã Kỳ sở hữu căn biệt thự "dát vàng", được "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp mô tả: "Rộng tới mức đi một ngày không hết". Cô được biết đến là chủ một thương hiệu kim cương đắt giá, chỉ phục vụ hạn chế cho giới thượng lưu trên thế giới. Tổng giá trị kim cương của Lý Nhã Kỳ hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Dù đã ở tuổi U40 nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn lẻ bóng và cũng chưa có thông tin về người yêu mới. Trước đó, Lý Nhã Kỳ thông báo chia tay đại gia kém tuổi giấu kín sau 9 năm gắn bó. Hai người đã "đường ai nấy đi" vào năm 2019.

Sau khi chia tay mối tình mặn nồng này, nhiều lần Lý Nhã Kỳ có những chia sẻ về chuyện tình cảm: "Cả một đời quá dài, nên chẳng mấy ai biết được, người ở cạnh ta đến cuối cùng - là ai. Nhưng chắc chắn có một điều rằng: Nếu bên cạnh một người mà trái tim ta vẫn không đủ bình yên, thì người đó - chưa phải là tình cuối của đời mình".

Lý Nhã Kỳ ẩn ý nhắc tới tình cũ 9 năm gắn bó.

Lý Nhã Kỳ dường như chưa thể sẵn sàng tìm hiểu người đàn ông khác, mà chỉ tập trung vào sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung túc của mình. "Ở cái tuổi có rất nhiều điều mà mọi người mơ ước như quyền lực, tiền tài, danh vọng nên tôi không đặt ra quy chuẩn nào về người đàn ông xứng tầm với mình hết", người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, nữ diễn viên cũng cho biết bản thân không quan trọng đến xuất thân hay địa vị mà chỉ cần một người mang lại cảm xúc cho mình.

Lý Nhã Kỳ cũng thừa nhận, bản thân chính là nguyên nhân khiến mối tình 9 năm đổ vỡ trong một chương trình talkshow mới đây. "Tôi yêu anh ấy nhưng chưa đủ can đảm để đánh đổi, hi sinh sự nghiệp của mình để chọn gia đình. Ngay hiện tại, tôi cần nói một lời rằng, chuyện chia tay lỗi là ở tôi một phần. Việc anh ấy tìm một hạnh phúc khác bình yên, an toàn hơn tôi là điều đúng đắn", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.



Lý Nhã Kỳ cùng mẹ và hai chị gái.

"Lấy chồng mà cho có thì tôi đã lấy chồng từ sớm rồi. Còn lấy chồng để mình có cảm giác tâm hồn được che chở, được an toàn, có sự đồng điệu trong cuộc sống thì không hề dễ. Đâu phải lấy chồng cho xã hội hay cho giống bạn bè đâu", cô quan niệm.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ từng tâm sự rằng: "Khán giả chỉ nhìn thấy một Lý Nhã Kỳ xa hoa, lộng lẫy, kiêu kỳ, sở hữu nhiều thứ mà mọi người mong có nhưng thật ra, những thứ đó không quan trọng đối với tôi. Tiền bạc không hề sưởi ấm được trái tim tôi. Danh vọng không khiến tôi hạnh phúc. Kim cương không hề bù đắp cho tâm hồn tôi. Điều mang cho tôi hạnh phúc là có một gia đình còn bố, còn mẹ".