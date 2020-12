Lynk Lee uất ức vì bị soi điểm nhạy cảm, chê xấu khi hóa thân Hồ Ngọc Hà

Tập 3 "Gương mặt thân quen" lên sóng VTV3 tối qua (5/12) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình này, Lynk Lee hóa thân thành "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Người đẹp chuyển giới gấp rút chuẩn bị từ kiểu tóc, lối trang điểm và trang phục. Lynk Lee mặc một chiếc áo hai dây ôm sát cơ thể, khoe vòng 1 căng đầy. Không những thế, cô còn phải tập luyện kỹ càng từ giọng hát, phong thái trình diễn trên sân khấu.

Lynk Lee hóa thân thành Hồ Ngọc Hà trong tập 3 "Gương mặt thân quen".

Trước khi phần trình diễn lên sóng, Lynk Lee bị một nhóm anti-fan không ngừng "tấn công". Những người này vào trang fanpage chính thức của Lynk Lee và để những bình luận khiếm nhã. Bên dưới bức ảnh Lynk Lee do Ban tổ chức công bố, anti-fan tập trung "soi" phần dưới cánh tay của nữ ca sĩ.

Vấp phải ý kiến trái chiều, Lynk Lee gay gắt đáp trả: "Nách em thâm, nhăn vì em mới triệt được 1 năm nên các anh chị đừng soi em nhiều quá nhé! Hình dạng, cơ thể em tuy xấu nhưng em sống lương thiện và tử tế. Lúc nào cũng bodyshaming em thì em cũng chỉ biết mặt trơ trán bóng ngồi nghe thôi ạ! Em xin lỗi chị Hà, em làm không được giống ạ!".

Đây không phải lần đầu tiên Lynk Lee bị chê bai tại "Gương mặt thân quen". Ở đêm thi trước, Lynk Lee hóa thân thành Taylor Swift. Cô trình diễn ca khúc "You belong with me". Về giọng hát, Lynk Lee làm tương đối tốt và được khán giả công nhận. Bởi, chất giọng và kỹ năng thanh nhạc vốn là lợi thế của nữ ca sĩ chuyển giới.

Lynk Lee mặc áo hai dây bó sát cơ thể, khoe vóc dáng gợi cảm hết nấc.

Lynk Lee khi hóa thân thành Taylor Swift trong tập 2 “Gương mặt thân quen 2020” khiến cô phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, Lynh Lee lại bị nhận về những bình luận không hay vì tạo hình của nhân vật. Một số khán giả nhận định nữ ca sĩ hóa trang quá lố và "quá lỗi" so với bản gốc. Cách trang điểm và tạo kiểu tóc của Lynk Lee bị chê bai quá diêm dúa. Thậm chí có người nhận xét Lynk Lee quá "phèn", không sang như Taylor Swift.